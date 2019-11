Gebroken voet en gescheurde schedel voor Almelose vader na ruzie over zoon

Een scheur in zijn schedel en een gebroken voet. Dat hield de Almelose vader van een achtjarig zoontje over aan een vechtpartij met de vader van zijn ex. Inzet van de ruzie, februari vorig jaar in Almelo, was de voogdij over het jongetje.

De officier van justitie eiste vrijdag werkstraffen van 240 uur en voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 45 en 90 dagen tegen de moeder (38) en opa (65) van het jongetje. Ook zouden de twee de vader 3.000 euro schadevergoeding moeten betalen.

De relatie tussen de vrouw en de vader van haar zoon eindigde begin 2018. Daarna zou de strijd zijn begonnen om wie het kind bij zich mocht houden. Die strijd eindigde volgens de officier van justitie op 18 februari 2018, toen de vrouw met haar ouders naar de woning van de vader ging met maar één doel, het kind meenemen.

Fietsketting

Bij het verlaten van de woning zou de opa naar zijn dochter geschreeuwd hebben dat ze het kind mee moest nemen. Volgens de vrouw botste ze toen tegen haar ex aan en gaf zij hem een duw. Opa zou de man, die inmiddels op de grond lag, daarna met een meegebrachte fietsketting geslagen hebben. Dat geeft de 65-jarige ook toe: "Twee keer, op zijn benen".

Het achtjarige zoontje was getuige van de mishandeling van zijn vader. Hij zag het, volgens een buurvrouw, krijsend aan. Volgens zijn moeder vallen de gevolgen voor het jongetje erg mee. "Hij vertelde dat hij niet bang was want hij had wel vaker gezien dat papa en mama tegenover elkaar stonden en dat papa geweld gebruikte."

Drugs- en gokverslaving

Volgens de vrouw en haar advocate was de relatie die ze achttien jaar lang had met haar ex een lastige. Er was sprake van wederzijds drugsgebruik, van een gokverslaving bij de vader waardoor er thuis financiële problemen waren, maar ook van veel ruzies en kleineergedrag.

Inmiddels woont de nu negen jaar oude zoon bij zijn moeder. De juridische strijd rond de voogdij loopt nog. Volgens de advocate werd de vader in de tussentijd een aantal keren veroordeeld wegens stalking en het overtreden van een door de moeder aangevraagd contactverbod.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.