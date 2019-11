De Gier twijfelt nog over invulling spitspositie bij Go Ahead Eagles tegen Telstar

Het is nog onduidelijk wie er zondag in de spits staat bij Go Ahead Eagles in de uitwedstrijd tegen Telstar. Trainer Jack de Gier zegt te twijfelen tussen Maecky Ngombo en Antoine Rabillard.

Ngombo is balvaster, Rabillard wat beweeglijker; De Gier is er nog niet helemaal uit welke kwaliteit het beste van pas komt in Velsen-Zuid. De rest van het elftal wordt in ieder geval niet aangepast na de 3-1 zege op FC Dordrecht.

Go Ahead Eagles maakt de laatste weken in uitwedstrijden een betere indruk dan in de eigen Adelaarshorst. "Uit hoeven we het spel niet te maken", constateert De Gier. "Ploegen als Dordrecht en Den Bosch komen naar Deventer voor een punt en houden de ruimtes heel klein. Daar hebben we moeite mee."

Tegen Telstar verwacht De Gier meer ruimte te krijgen. "Ze zetten hoog druk zet en dat doen ze goed. Dat blijkt ook wel uit de resultaten. Ik vind het een frisse ploeg."

Afgezien van de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen is iedereen fit bij Go Ahead Eagles.

Het duel in Velsen-Zuid begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Oost.