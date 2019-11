Niet politici, maar kinderen bepalen waar gemeente Raalte geld aan besteedt

"Ons plan is om lantaarnpalen op zonne-energie, die beschilderd zijn, in het buitengebied te plaatsen." Of: "Wij willen graag door de hele gemeente prullenbakken neerzetten met slogans erop, zodat het leuk wordt om afval weg te gooien."

Zomaar twee plannen van twee scholen die meededen aan de kindergemeenteraad. Vanmorgen zaten er geen politici in de raadszetels in de gemeenteraadszaal van Raalte, maar schoolkinderen.

2.500 euro voor het winnende plan

Vijf basisscholen uit de gemeente mochten elk vijf leerlingen afvaardigen. En het ging niet om spek en bonen: het winnende de plan kreeg 2.500 euro mee om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Het was de eerste kindergemeenteraad ooit in Raalte. Een wens die gemeenteraadslid Mark Kampman twee jaar geleden al uitte: "Ik wilde dat graag, omdat het belangrijk is voor kinderen om keuzes te leren maken, dat ze leren wat democratie is en dat je niet alleen staat in de wereld."



'Dozen voor ouderen'

Een van de deelnemende scholen was de Esmoreit uit Luttenberg. "We willen dozen maken voor ouderen. In die dozen zitten spelletjes die ze met kinderen kunnen spelen."

Elke school presenteerde in de gemeenteraadszaal eerst zijn eigen plan. Daarna werd er gedebatteerd over de verschillende voorstellen om tot slot te stemmen.

Uiteindelijk kreeg het plan van de Esmoreit 15 van de 25 uitgebrachte stemmen: een meerderheid.



'Vandaag was uniek'

De school uit Luttenberg mag aan de slag om de spellendoos voor ouderen te gaan maken. Daar krijgen ze hulp van ambtenaren bij.

De burgemeester van Raalte windt er na afloop van de eerste kindergemeenteraad in zijn gemeente geen doekjes om. De kindergemeenteraad moet, wat hem betreft, een vervolg krijgen.

"Vandaag was uniek. De kinderen kwamen gespannen binnen, maar na een paar minuten waren ze ontspannen en ging het helemaal los. Net de echte politiek."