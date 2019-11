46 graden en overstromingen in 2050: Twentse klimaatatlas brengt het in beeld

De atlas is vandaag gelanceerd en is samengesteld door Twents Waternet, een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen. Aanleiding is de eerder gemaakte landelijke afspraak dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn.

Jouw straat

De atlas brengt in beeld wat de verwachte klimaateffecten voor 2050 zijn op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Door je adres in te voeren, zie je wat de effecten betekenen voor jouw huis of grond.

Op verschillende kaarten is bijvoorbeeld te zien hoe warm het wordt en waar overstromingen worden verwacht in 2050. Zo is te zien dat het aan een kant van de studio van RTV Oost 46 graden Celsius kan worden en de Oldenzaalsestraat in Hengelo staat blank.

Oldenzaalsestraat in Hengelo staat naar verwachting blank in 2050 (Foto: Klimaatatlas van Twents Waternet)

Aan de slag

Op basis van de atlas gaan gemeenten samen met inwoners en bedrijven aan de slag om ervoor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen de weersextremen. Iedereen moet dus een steentje bijdragen.

Hans van Agteren van Waterschap Vechtstromen legt uit waarom: "Zeventig procent van de grond is eigendom van particulieren, woningcorporaties en burgers. De gemeente bezit maar dertig procent, dus ook burgers of bedrijven moeten aan de slag."

Hij vervolgt: "Denk hierbij aan oplossingen zoals het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool."

De atlas is hier te vinden.