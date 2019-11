Staphorst wint derby van SC Genemuiden in hoofdklasse

Genemuiden kreeg al voor het duel een tegenvaller te verwerken. Topscorer Omar Kavak zou starten, maar vanwege een blessure moest hij afhaken. In de beginfase vielen er weinig kansen te noteren in Staphorst. Na een kleine half uur was de eerste voor Martijn Brakke, zijn schot vloog over. Even later kreeg hij opnieuw een kans, maar schoot niet goed in. Kort voor rust kreeg Staphorst dé kans op de 1-0. Martin van 't Ende zag Patrick Jansen echter zijn strafschop stoppen en daardoor zochten beide ploegen doelpuntloos de kleedkamers op.

Na rust raakte Brakke twee keer de paal. Na driekwart wedstrijd gebeurde er ineens van alles. Dit keer mocht Genemuiden aanleggen vanaf de stip en Kaj Velda faalde niet: 0-1. Direct erna maakte Van 't Ende zijn fout van de eerste helft goed en zorgde voor de gelijkmaker. Tien minuten later was er de voorsprong voor Staphorst. Stan Haanstra scoorde voor de thuisploeg. Die voorsprong trok Staphorst over de streep.