Sint is in het land, maar was eerst in Deventer...

Sint Nicolaas is kort na het middaguur in gezelschap van niet-zwarte pieten in het land aangekomen. De eerste officiële verwelkoming was in Apeldoorn, maar daarvoor was de Sint al in Deventer. Hij stapte daar in het geheim op een pakjestrein met stoomlocomotief die de goedheiligman over het spoor verder naar Apeldoorn vervoerde.