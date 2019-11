Go Ahead Eagles zet ongeslagen reeks voort met tweede uitzege van seizoen

Go Ahead Eagles heeft de tweede uitoverwinning van het seizoen in de wacht gesleept. Op bezoek bij Telstar wist de ploeg met 0-2 te zegevieren en daarmee zet de Deventer formatie haar ongeslagen reeks voort. De laatste nederlaag werd eind augustus geleden, toen FC Eindhoven te sterk was.

In de punt van de aanval koos trainer Jack de Gier voor Ngombo, die de voorkeur kreeg boven de Fransman Rabillard. In een matige eerste helft was Telstar de bovenliggende partij en dat leverde ook de eerste mogelijkheid van de wedstrijd op. Net buiten de zestien nam McGuane doelman Verhulst onder vuur, die met een goede redding het gevaar onschadelijk maakte.

Speldenprikken Berden

In de loop van de eerste helft kwam Go Ahead ietwat beter in de wedstrijd en dat resulteerde in tweede kleine mogelijkheden van Berden, maar doelman Swolfs stond twee keer op de goede plek.

Dubbele wissel pakt goed uit

De Gier greep in de rust in door Nbombo en Navratil achter te laten in de kleedkamer en Rabillard en Edqvist als vervangers binnen de lijnen te brengen. Aan het begin van de tweede helft kwamen de Deventenaren op voorsprong. Na een afgemeten hoekschop van Corboz wist Lieftink - geheel vrijstaand - de 0-1 tegen de touwen te koppen.

Tweede uitzege

Go Ahead had in de tweede helft meer vat op de wedstrijd en kreeg via Rabillard en Edqvist mogelijkheden om de score op te voeren, maar de invallers faalden in hun opzet. Verdedigend stond het goed bij de bezoekers, want Telstar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Ver in blessuretijd maakt invaller Bliek aan alle onzekerheid een einde door van dichtbij de 0-2 binnen te tikken op aangeven van Edqvist. Daardoor gaan de punten mee naar De Adelaarshorst.

Telstar - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Lieftink (51)

0-2 Bliek (90+4)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Van der Venne, Pattynama

Telstar: Swolfs; Bronkhorst (Lynen/59), Benamar, Korpershoek, Berenstein, Pattynama (Fernandes/70); Gilmour, Najah, McGuane (Plet/70); Van Doorm, Kharchouch.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil (Edqvist/46), Ngombo (Rabillard/46), Berden (Bliek/90).