Expeditie Oost: Een aangemeten coupe van de jongste kapper van Nederland

De 14-jarige Little Barber Milan uit Deventer is de jongste kapper van Nederland (Foto: RTV Oost)

Destijds was Milan 12 jaar oud en vooral heel erg zenuwachtig, maar daar heeft hij vandaag helemaal geen last van. "We hebben de tent gisteravond extra netjes schoongemaakt, omdat jullie langskwamen vandaag."

Milan knipt al een aantal jaar in de kapperszaak van zijn broer aan de Brinkgreverweg in Deventer. Op jonge leeftijd kwam de tiener er al achter dat dit zijn passie is en dat hij niks liever wilt dan knippen. "De komende jaren krijg ik natuurlijk te maken met profielkeuzes en het kiezen van opleidingen, maar dat is voor mij niet nodig, want ik weet toch al wat ik wil worden!", zegt Milan enthousiast.

Maar niet iedereen was enthousiast over het feit dat het kapperstalent op zo'n jonge leeftijd al in de zaak van zijn broer aan de slag ging. "Er waren veel mensen die er een mening over hadden en die hem te jong vonden, maar hij heeft hier puur zelf voor gekozen, omdat hij het zo leuk vind om te doen. Ik sta volledig achter zijn keuze en begeleid hem zo goed mogelijk", zegt zijn halfbroer Emre.

Milan heeft nu al een aantal jaren ervaring als professionele kapper. De klanten in de kapperszaak van zijn zaak geven zelfs aan dat ze liever worden geknopt door hem dan zijn broer. "Dat geeft alleen maar aan dat ik goed bezig ben, ik hoop op een dag mijn eigen zaak te kunnen openen."