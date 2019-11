"Willens en wetens lieten ze het personeel werken met asbest, dit moet gestraft worden"

Jaqueline Averdijk is een van de nabestaanden die aangifte heeft gedaan tegen asbestproducent Eternit in Goor. Haar man Paul overleed in 2014 aan de gevolgen van asbestkanker. Ondanks het verdriet dat het haar doet, is ze strijdbaar. "Ik doe dit voor mijn man, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dit bedrijf mag hier niet ongestraft mee wegkomen."

Eternit produceerde bouwmaterialen waarin asbest verwerkt werd. In 1993 werd dat verboden, volgens oud-medewerkers en asbestexpert Bob Ruers was sinds de jaren '60 bekend welke gezondheidsrisico's de asbestfabriek nam door het personeel niet voldoende te beschermen.

Op veel plekken in de gemeente Hof van Twente lag puin, met daarin asbest, dat mensen gebruikten voor het verharden van wegen of hun erf. Verschillende mensen zijn ziek geworden en een aantal is overleden.

Aangifte

Oud-advocaat en asbestexpert Bob Ruers van het Comité Asbestslachtoffers heeft namens de nabestaanden de aangifte gedaan. "We hebben lang gesproken of wij dit zouden moeten doen, maar het bedrijf is willens en wetens door gegaan met de werkzaamheden, heeft het personeel niet beschermd. Dit is doodslag op industriële schaal en moet gestraft worden. Het Openbaar Ministerie bekijkt de aangifte. Het kan wel een half jaar duren voor wij weten of er wel of niet tot vervolging worden overgegaan."

Gehoord worden

Weduwe Jaqueline doet haar verhaal omdat ze wil dat Eternit erkent dat ze fout zijn geweest. "Wij willen gehoord worden." Als het bedrijf excuses aanbiedt weet ze niet of ze die zal accepteren. "Dat vind ik een moeilijke vraag... wat is acceptatie? Dat weet ik echt niet."

Ondanks dat ze tijdens het gesprek regelmatig emotioneel is, is ze blij dat ze haar verhaal kan doen. "Het is vermoeiend, maar ik ben wel strijdbaar. Of dat dapper is weet ik niet, het moet. Hier mogen ze niet mee wegkomen."