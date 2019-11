Uitslagen inhaalronde en districtsbeker: Blauw Wit'66 behoudt ongeslagen status

Vandaag stond een inhaalronde op het programma in het zaterdagamateurvoetbal en daarnaast werden er duels afgewerkt in de districtsbeker. Vierdeklasser Blauw Wit'66 blijft ongeslagen.

In de 1e klasse E Noord blijft SVI uitstekend presteren. De promovendus uit Zwolle won een inhaalduel bij PKC'83 en is daardoor gedeeld koploper met Blauw Wit'34 en Noordscheschut.

In de 2e klasse J Noord was er ook succes voor Gramsbergen, dat speelde op bezoek bij De Griffioen en met 0-2 zegevierde. Daardoor klimt de ploeg naar de derde plek op de ranglijst.

FC RDC beleefde weinig plezier aan de inhaalronde. In de 4e klasse C ging de ploeg uit Deventer met harde cijfers onderuit bij Vierhouten'82. Het werd maar liefst 7-1.

In de 4e klasse E behield Blauw Wit'66 de ongeslagen status. In eigen huis werd DRC 2012 met 3-1 aan de kant gezet en daardoor neemt de ploeg de koppositie weer over van Daarlerveen.

DETO vindt Waterloo in districtsbeker

In de eerste ronde van de districtsbeker Oost werd DETO zaterdagmiddag uitgeschakeld. Eersteklasser KHC was met 1-0 te sterk voor de hoofdklasser uit Vriezenveen. Naast KHC wisten stadgenoten DOS Kampen en Go Ahead Eagles zich ook te plaatsen voor de tweede ronde door respectievelijk Den Ham en Vroomshoopse Boys te verslaan.



Bekijk hier de uitslagen in de eerste ronde van de Districtsbeker Oost en hier de resultaten in de Districtsbeker Noord.