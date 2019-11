Zaaloverzicht: Verrassende nederlaag waterpoloërs Het Ravijn, Eurosped blijft soeverein

In de zaalcompetities stonden zaterdagavond weer de nodige wedstrijden op het programma. In dit overzicht vermelden we de belangrijkste duels van de Overijsselse eredivisieclubs.

De waterpoloheren van Het Ravijn leden een verrassende nederlaag. De formatie van trainer Rob Loos ging met 9-8 onderuit op bezoek bij Polar Bears. Beide ploegen gingen gedurende het duel gelijk op en maakten er een spannende pot van in Ede. In de vierde periode nam de thuisploeg afstand van Het Ravijn (9-6), maar de Nijverdallers gaven niet op en kwamen terug tot 9-8. Echter, een gelijkspel zat niet meer in het vat.



Waterpolodames Ravijn pakken punt

De waterpolosters van Het Ravijn wisten wel een resultaat te boeken. Op bezoek bij UZSC werd in de laatste seconden een gelijkspel uit het vuur gesleept: 9-9. De ploeg leek na een sterke beginfase op weg naar de overwinning, maar nadat Lieke Klaassen haar derde tijdstraf kreeg en naar de kant moest, kwam UZSC terug in de wedstrijd. Uiteindelijk werd in de slotfase nog een punt veiliggesteld.

Ruime nederlaag Swol

Swol 1894 beleefde in Zwolle een verloren avond. ZVL was veel te sterk voor de promovendus. Het werd uiteindelijk 5-18 voor de bezoekers en daardoor blijven de Zwolse waterpolosters hekkensluiter in de eredivisie.



Volleybalsters Eurosped blijven foutloos

De volleybaldames van Eurosped hebben zaterdagavond ook hun zevende wedstrijd gewonnen in de eredivisie. De ongeslagen koploper uit Vroomshoop kende geen moeite met Talentteam Papendal. In Arnhem werd geen set afgestaan: 0-3. Met 21-25, 18-25 en 16-25 werd het klusje snel geklaard door de formatie van Jan Berendsen.



Eurosped soeverein naar zevende zege op rij (Foto: Orange Pictures)



Nederlagen Set-Up'65 en Apollo 8

De Ootmarsumse volleybalsters van Set-Up'65 verloor verrassend van het lager geklasseerde VC Sneek. In eigen huis werd het 1-3. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Set-Up, want de eerste set werd eenvoudig binnen gesleept met 25-15. Daarna gingen de Friezinnen echter goed draaien en met 15-25, 16-25 en 24-26 wisten zij de overwinning naar zich toe te trekken.



Apollo 8 wist te stunten op bezoek bij landskampioen Sliedrecht Sport. In Zuid-Holland gingen de dames uit Borne met 3-1 onderuit. Setstanden: 25-21, 20-25, 25-16, 25-16.