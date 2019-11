Handbalsters Borhave zegevieren in streekderby tegen DSVD

In de eredivisie is de streekderby tussen de handbaldames van Borhave en DSVD een prooi geworden voor de gastvrouwen. In Borne werd het 23-20 na een spannende tweestrijd.

In een gelijkopgaande eerste helft legden beide ploegen elkaar het vuur aan de schenen en was het duel na twintig minuten in evenwicht, 9-9. Dankzij een sterk slot wist Borhave met een 13-10 stand de kleedkamers op te zoeken voor de rust.

DSVD vecht zich terug

Na de thee liep de thuisploeg uit naar 17-11, maar DSVD weerde zich daarna kranig. De formatie uit Deurningen kwam knap terug tot 18-18 en daardoor was de spanning groot in Sporthal 't Wooldrik. Net als in de eerste helft had Borhave ook in het tweede bedrijf een sterke eindspurt in de benen en dat bleek voldoende om de punten in Borne te houden: 23-20.

