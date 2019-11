Weer poging tot beroving bij fietstunnel onder A35 in Enschede

Opnieuw is vanavond bij een fietstunnel onder de A35 in Enschede een poging tot beroving geweest. Het gebeurde rond 20.30 uur bij de tunnel die de Zuid Hollandlaan in de wijk Boswinkel verbindt met het Groenendaal bij de wijk Wesselerbrink. De afgelopen weken zijn vaker berovingen en pogingen tot berovingen geweest bij tunnels onder de A35.

Over het aantal daders of het aantal mensen dat vanavond is belaagd heeft de politie nog niet bekend gemaakt. Wel wordt gesproken over "personen in donkere kleding." De politie is op zoek naar getuigen.

De poging tot beroving is bij dezelfde tunnel waar een 17-jarige jongen dinsdagavond 8 oktober het slachtoffer werd van een gewelddadige straatroof. Hij werd geslagen met een buis en bedreigd met een wapen.

Bij zelfde tunnel eerder gewelddadige beroving

"Toen ik de loop van een wapen zag wist ik dat ik moest uitkijken", vertelde de jongen eerder in het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost. "Toen ik naar boven fietste zag ik twee jongens op een steen zitten. Ze stonden op en toen dacht ik al: dit is foute boel." De jongen werd mishandeld en raakte zijn iPhone XR.

Bij een andere fietstunnel onder de A35 belaagde een groep jonge mannen om 01.15 uur in de nacht van 26 oktober ook voorbijgangers. Dat was bij de tunnel naar de Oude Dijk, bij de wijk Helmerhoek. Hier probeerden ze vier jongeren te overmeesteren en hun telefoons buit te maken. Daarbij werd ook over een bedreiging met een vuurwapen gesproken.

Napapijri-jassen

De beroving mislukte, omdat de belaagde jongeren op de vuist gingen met de daders en daarna wisten weg te komen. Opvallend detail was hier dat de daders Napapijri-jassen droegen. De politie kreeg na de uitzending meerdere tips, maar heeft nog geen verdachten aangehouden.