Trefzekere Lieftink content met driepunter: "Het ziet er goed uit"

"We zijn nu twaalf wedstrijden ongeslagen. Het ziet er goed uit", sprak Lieftink na afloop. "Toch hadden we het vandaag het eerste half uur lastig. We wisten dat ze anders speelden dan dat ze gewend zijn en dat pakten we niet goed op. Daarna kregen we meer grip op de wedstrijd en dat resulteerde in een goal. Daarna bewaren we wel meer de rust en gaan we beter voetballen. Uiteindelijk hebben we nog weinig grote kansen weggeven en is de zege denk ik verdiend."





Vier doelpunten

Lieftink bewees vlak na rust zijn waarde door de openingstreffer binnen te koppen. "Het is mijn vierde ondertussen dus persoonlijk gaat het ook prima. Het gaat verder gewoon goed en dat proberen we zo lang mogelijk vast te houden."