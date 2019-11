Wim Keijl gepresenteerd als Prins der Eileuvers en stadsprins van Sassendonk

Op de vraag van de leden van het Vorstendom of Keijl zich geroepen voelde tot de prinselijke functie van Prins der Eileuvers en Stadsprins van Sassendonk, wilde deze Prins Willem van Bourgondië eerst even 24 uur nadenken.

De carnavalshistorie

De actieve carnavalsgeschiedenis van Prins Willem van Bourgondië is nog niet zo heel groot. Door zijn dochter, die in 2014 jeugdadjudant werd, vierde Keijl zijn eerste carnaval. De daarop volgende jaren werd hij bevangen door het carnavalsvirus.

Het dagelijkse leven

Wim Keijl is zelfstandig ondernemer. Hij runt een multifunctioneel bedrijf op het gebied van onder meer trailers, aanhangwagens, het transport van producten uit de agrarische sector, verhuur van transportmaterieel en verhuizingen.

De nieuwe stadsprins woont in Zwolle. “k ben opgegroeid aan de oevers van IJssel én groot fan van Zwolle en natuurlijk PEC Zwolle”, aldus de kersverse stadsprins. Samen met zijn vrouw, Ileana Keijl-Weijss heeft hij vier kinderen, Max (14), Romy (13), Nathan (12) en Nina (10). jaar)

C'est la Vie

Prins Willem van Bourgondië heeft twee adjudanten aangesteld, namelijk Adjudant Boursin en Adjudant Paturain. De stadsprins heeft als levensmoto, C’est la Vie. ”In Sassendonk breng ik het leven als een God in Frankrijk”. De link met Frankrijk is geboren, vandaar Boursin en Paturain.

Adjudant Boursin

Jan Knol, alias Adjudant Boursin is in het dagelijks leven eigenaar van een taxibedrijf. Knol is getrouwd met Wietsche Knol en samen hebben zij twee dochters Leanne (21) en Suzanne (17).

Adjudant Paturain

Jaco Zwiggelaar, alias Adjudant Paturain is in het dagelijkse leven sales- en logistiek medewerker bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in koppelingen, kogellagers, waterslangen en afdichtringen. Ook Zwiggelaar is getrouwd, en wel met Jetske Rigterink. Zij hebben samen een dochter (Marlouk van 27) en een zoon (Yorick van 23).

De Prins en zijn adjudanten leggen zich het komende carnavalsseizoen toe op het bourgondisch genieten van het carnavalsfeest. Hun motto is dan ook: 'Sassendonk valt in de smaak!'