Hoge nood op station Zwolle kost vandaag geen drol

Volgens Ivo Thonon van de zogenoemde Toiletalliantie moet deze dag onder de aandacht brengen dat er te weinig openbare toiletten in ons land zijn. "Dat geldt dus niet alleen voor derde wereldlanden, maar ook voor Nederland. Hier in Zwolle bijvoorbeeld."

Gebrek

Het kolderieke damesduo Spik en Span brengt die boodschap bij de reizigers op station Zwolle al zingend onder de aandacht. Het gebrek aan openbare toiletten wordt door veel passanten onderschreven. "Ik houd het altijd zo lang mogelijk op, tot ik thuis ben", weet een student.

Ivo Thonon: "Natuurlijk zijn er restaurants en winkels waar je kunt plassen. Maar bij een op de drie winkels worden mensen met hoge nood geweigerd en dat geldt voor een op de tien horecazaken ook. En juist voor de twee miljoen buikpatiënten die we in Nederland hebben is een toilet heel belangrijk. Een op de drie patiënten blijft regelmatig thuis omdat er ergens geen openbare toiletten zijn. Schrijnend natuurlijk.

Gemeenteraad

Het openbare toilet in de stationshal in Zwolle is in het kader van de themadag vandaag gratis. Uitbater Sanifair doneert 70 cent per bezoeker aan de Maag Lever Darm Stichting, die ook aanwezig is in Zwolle.

"We hopen dat mensen naar aanleiding van deze aandacht ook een beroep doen op de gemeenteraad in hun woonplaats", besluit Ivo Thonon. "Zij moeten uiteindelijk in overleg met horeca-ondernemers en winkeleigenaren om de tafel om meer openbare toiletten te realiseren. Maar het kan ook al heel simpel met een sticker aan de gevel van stichting Hoge Nood. Dan is het toilet beschikbaar."