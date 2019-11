Meer Natura 2000-gebieden in Twente dankzij middelste bonte specht?

Op zijn telefoon laat hij het geluid van de specht horen. "Zodat je hem herkent, als hij roept", legt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland uit. Het geluid van de middelste bonte specht klinkt uit de speaker. Deze vogel heeft zich een lange tijd niet laten zien in ons land.

48 broedparen

De afgelopen jaren neemt het aantal in Twente toe. "48 broedparen, alleen al hier op landgoed Singraven. Dat is echt bijzonder." Het is guur weer als we het landgoed afstruinen, op zoek naar de vogel. "Je herkent hem aan zijn wat lichtere verendek." Het dier vinden, lukt ons helaas niet.

Important Bird Area's

In het rapport staan meerdere gebieden aangewezen als IBA's, oftewel Important Bird Area's. Dat zijn gebieden waar belangrijke vogelsoorten leven. Singraven, de Lonnekerberg en de landgoederen van Oldenzaal staan op de lijst om in de toekomst als kandidaat Natura 2000-gebieden aangedragen te worden. "Nog niks is zeker, eerst moet deze vogel zich hier echt vestigen voor langere tijd."

Eén soort

"Zo'n label ophangen aan één soort lijkt raar, maar als één beschermde vogelsoort hier goed kan leven, gaat het ook goed met de rest van de natuur", legt De Pater uit. Het betekent dat de biodiversiteit groter is, waardoor deze vogel voldoende voedsel vindt en de omgeving als leefgebied geschikt vindt.

Natura 2000

De Vogelbescherming heeft geen zeggenschap over welk gebied het Natura 2000-label krijgt. Daar gaat, na aanmelding bij de Europese Unie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over. Veel van deze gebieden zijn in het verleden wel voortgekomen uit de internationale lijst van de IBA's.

Toename vogels

Volgens De Pater is het belang van de Natura 2000-gebieden groot. "Dankzij deze bescherming is de kraanvogel terug in Nederland, hebben we weer broedende zeearenden en is ook de lepelaar in aantal flink toegenomen. Dat was zonder de Natura 2000-gebieden niet gelukt."

