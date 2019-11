'Privacywetgeving maakt aanpak kindermishandeling lastiger'

Privacyregels maken het lastiger voor hulpverleners om kinderen te helpen die mishandeld worden. "Het delen van informatie over kinderen is daardoor veel moeilijker geworden", zegt Noura Manders, beleidsadviseur Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

In Rijssen is vandaag, bij de start van de Week tegen de Kindermishandeling, een congres over de aanpak van kindermishandeling. "Het is belangrijk dat we bespreken hoe de samenwerking tussen gemeenten en instanties op dit gebied beter kan", zegt Manders.

Privacy

Er zijn volgens Manders nog wel wat hobbels te nemen: "Onder meer de privacywetgeving. Het delen van informatie over kinderen is daardoor veel moeilijker geworden. De grote vraag is; wanneer deel je persoonlijk informatie wel en wanneer niet. De veiligheid van het kind staat daarin altijd voorop."



Manders vervolgt: "En verder denk ik ook dat het vooral 'durven doen' is. Het is altijd kiezen tussen twee kwaden. De privacy wil je niet schaden, maar je wilt een kind wel kunnen helpen."

Volgens Manders liggen er ook nog steeds uitdagingen op het gebied van signalering. "Daarom zijn mensen in wijken, buren en scholen ook belangrijk. We betrekken ze dan ook niet voor niets bij deze conferentie en geven voorlichting, zodat er meer bewustwording ontstaat."

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt vanmiddag door zo'n 150 wethouders om extra geld gevraagd om de jeugdzorg in ons land te verbeteren. In Rijssen houden ze dat debat dan ook met een schuin oog in de gaten. "Uiteraard volgen wij het debat in Den Haag. We hopen dat het belang van goede jeugdzorg benadrukt wordt en dat duidelijk is dat we echt meer moeten gaan doen", aldus Manders.