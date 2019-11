School De Troubadour Glanerbrug gaat de grens over

Basisschool De Troubadour in Glanerbrug heeft een grensoverschrijdende samenwerking opgezet met de Burgschule in het Duitse Ottenstein. "We willen onze leerlingen kennis laten maken met de Duitse taal en cultuur. En andersom", vertelt schooldirecteur Peter van Oene.

Juf Edith heeft haar eigen klas, maar er zijn ook enkele Duitse kinderen aangeschoven. "Prachtig om te zien hoe de kinderen met elkaar praten, zonder dat ze elkaars taal spreken. En mijn eigen Duits mag ook wel een beetje opgerakeld worden", zegt ze.

Papieren schoentje

De kinderen knutselen allemaal een papieren schoentje in elkaar. "De Duitse kinderen zetten hun naam erop en laten het schoentje hier achter. Als we dan volgende week bij hun op bezoek gaan, nemen wij ze weer mee. In de hoop dat Sinterklaas er iets in gedaan heeft."

Terwijl vanmorgen Duitse kinderen in Glanerbrug waren, was groep 8 van De Troubadour op bezoek in Duitsland. En ook de rest van de week zijn er uitwisselingen. De school heeft ook een vakleerkracht Duits ingehuurd, die kinderen in de groepen 4 tot en met 8 Duitse les geeft.