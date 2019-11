Programma: Eredivisie begint aan laatste blok van 2019, Landstede opnieuw Europa in

Betaald voetbal

Speelronde 14 staat op het programma in de eredivisie en daarin gaat Heracles Almelo zaterdag op bezoek bij koploper Ajax, PEC Zwolle kan in eigen huis goede zaken doen tegen Fortuna Sittard en op zondag speelt FC Twente bij VVV-Venlo.

Go Ahead Eagles neemt het vrijdag thuis op tegen Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie en HHC Hardenberg speelt in de 2e divisie bij Jong FC Volendam.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie won Excelsior'31 de laatste twee duels en speelt zaterdag thuis tegen hekkensluiter ONS Sneek. Op zondag gaat HSC'21 op bezoek bij Groene Ster.

In de zaterdaghoofdklasse speelt Staphorst bij Flevo Boys, Berkum krijgt RKAV Volendam op bezoek, Genemuiden speelt thuis tegen De Dijk en DETO gaat naar Purmerend voor het duel bij Purmersteijn. Op zondag speelt Quick'20 in Oldenzaal tegen hekkensluiter VOC.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen spelen de Overijsselse clubs een thuiswedstrijd in de eredivisie. PEC Zwolle ontvangt koploper PSV en FC Twente krijgt ADO op bezoek.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen morgen de vijfde wedstrijd in de Europe Cup. Het gaat in Oostenrijk op bezoek bij Kapfenberg Bulls, de hekkensluiter van de poule. Landstede won twee keer en verloor twee keer en is tweede. Ook in de competitie speelt de ploeg een uitwedstrijd. Aris Leeuwarden is zaterdag de gastheer. De vrouwen van Jolly Jumpers komen niet in actie.

Handbal

Voor de handbalsters van Borhave staat in Limburg het duel bij HandbaL Venlo op het programma in de eredivisie. DSVD speelt in eigen huis tegen Quintus.

Squash

De squashdames van Zwolle staan na twee wedstrijden onderaan met elf punten. Vrijdag komt Victoria naar de provinciehoofdstad. Die ploeg heeft een punt meer.

Volleybal

Voor de volleyballers op het hoogste niveau gaat komend weekend het bekertoernooi beginnen. Bij de vrouwen spelen Regio Zwolle Volleybal en Set-Up'65 tegen elkaar in de achtste finales. Eurosped gaat in Wierden op bezoek bij WVC uit de 1e divisie. Apollo 8 ontvangt Alterno. Bij de mannen zit nog één Overijsselse ploeg in het toernooi. Reflex uit de topdivisie speelt in Kampen tegen eredivisionist SSS.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn spelen komend weekend twee thuisduels in de eredivisie. Zaterdag is AZC de tegenstander en zondag PSV. Bij de vrouwen staat de beker op het programma. Swol 1894 staat puntloos onderaan in poule B en speelt tegen ZPB, dat ook beide duels verloor. Het Ravijn komt in poule A niet in actie.