Spandoeken, lawaai en optocht door de stad: Overijssels ziekenhuispersoneel voert actie

Naar schatting driekwart van de zorgmedewerkers van in totaal 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra leggen het werk neer. Het gaat om de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, waar zeker 150.000 mensen aan meedoen.



Medewerkers van Isala in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en het MST in Enschede doen mee aan de actie. In het ZGT wordt geen actie gevoerd.

Ziekenhuispersoneel krijgt bijval van patiënten (Foto: Ingezonden)

Geplande operaties komen te vervallen. Spoedeisende hulpafdelingen, hartbewaking en verloskundeafdelingen blijven wel gewoon open. Ook de oncologische zorg gaat door. In de diverse ziekenhuizen zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties.



Isala

In Isala Ziekenhuizen in Zwolle begonnen de acties vanochtend rond tien uur. Er zijn spandoeken opgehangen in de hal van het ziekenhuis en bij de hoofdingang. Na een lawaaiprotest volgden er meerdere toespraken.



Erik Lindeboom, voorzitter van het actiecomité: "Je merkt dat vooral jonge verpleegkundigen niet aan de opleiding beginnen omdat ze in andere sectoren veel meer kunnen verdienen. En medewerkers die al in de zorg werken, komen erachter dat ze ergens anders voor minder werk en minder verantwoordelijkheid veel meer kunnen verdienen en kiezen daar voor. Dus dat salaris is heel belangrijk, daarom eisen we vijf procent verhoging."

Ook in Zwolle wordt het werk neergelegd (Foto: RTV Oost)

Voor verpleegkundige Maske van Dam is een goede cao vooral belangrijk voor haar collega's die haar werk doen wanneer ze zelf met pensioen is. "Voorlopig zie ik er heel veel mensen uit gaan en niet erin gaan. Ik zit bijna 35 jaar in de zorg en zie wel goede veranderingen. Maar ook dat veel mensen overbelast raken omdat ze steeds meer moeten doen."

Ziekenhuispersoneel voert actie voor een betere cao (Foto: RTV Oost)

MST

Ook in Enschede wordt actie gevoerd.

Personeel van het MST gaat vanmiddag in optocht door de stad.

Röpcke-Zweersziekenhuis

In het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg wordt niet gestaakt, maar wordt met ludieke acties wel stil gestaan bij de protesten.

Ook in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis wordt vandaag stilgestaan bij de actiedag (Foto: Gonda Lenters)

Deventer Ziekenhuis

De actie in het Deventer Ziekenhuis begon centraal in de hal. Daarna volgde een optocht van actievoerders over de wegen rondom het ziekenhuis.

Ziekenhuispersoneel voert actie voor een betere cao (Foto: RTV Oost)

ZGT

In de ZGT in Hengelo wordt het werk vandaag niet neergelegd. Toch steunen ze de actie van hun collega's in andere ziekenhuizen.

Steun voor actie in ZGT (Foto: RTV Oost)

