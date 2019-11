Mirjam Pol uit Borne schreef een boek over haar deelname aan Dakar: "Verliefd op de rally?"

Door haar witte kuif is Mirjam Pol al van verre te herkennen. Eén ding is duidelijk; een doorsnee vrouw is ze zeker niet. Want wie klimt er nou voor de lol op een motor om weken achter elkaar door zand en onherbergzame gebieden te crossen. Pol weet niet anders. Op haar vierde zat ze voor het eerst op een crossmotor. Het heeft haar nooit meer losgelaten.

Hoogste podium

Natuurlijk fronsten mensen hun wenkbrauwen toen Pol aankondigde mee te willen doen aan de Dakar Rally van 2006. 22 jaar was ze pas, maar ze reed de race uit. Drie jaar later eindigde ze zelfs als beste vrouwelijke deelnemer op het hoogste podium. Ze reed de wedstrijd al in Afrika en Zuid-Amerika en nu is het volgende continent aan de beurt: het circus rond de Dakar Rally slaat de tenten op in Saoedi-Arabië.

Voor Pol is deelname aan Dakar het summum. "Als je weet dat elk jaar van alle deelnemers de helft uitvalt en jij wel de finish weet te halen. Dat is waar we het voor doen."

Ik had nog nooit zo goed en zo hard gereden Mirjam Pol Voor Pol wordt het de achtste Dakar Rally waar ze aan de start verschijnt. Ze ging ook al vijf jaar mee als teamlid met een rol achter de schermen van het evenement. Ze won de wedstrijd in 2009, maar noemt, getuige de titel van haar boek, de editie van vorig jaar haar beste. "Alles klopte, ik had zo goed als geen tegenslag", zegt Pol als ze terugkijkt op haar deelname. "Ik had nog nooit zo goed en zo hard gereden." Het rijk geïllustreerde boek leest als een dagboek waarin Mirjam Pol verhaalt over haar avonturen, maar het biedt de lezers ook een blik achter de schermen van de rally. Waar de volgers van de rally vaak alleen de race van die dag zelf zien, biedt Mirjam ook een inkijkje in de bivak en is op foto's te zien hoe ze zich voorbereidt op races. Pol legt uit hoe apparatuur werkt waar zij dagelijks mee te maken heeft. Bijvoorbeeld de navigatieapparatuur die haar moet helpen om de weg te vinden door de woestijn. En hoe werkt een roadbook eigenlijk? Mirjam Pol in actie tijdens Dakar 2019 (Foto: Mirjam Pol) Intussen is Mirjam Pol al weer volop bezig met de voorbereiding op de Dakar Rally van volgend jaar, in Saoedi-Arabië. Komende zaterdag rijdt ze in Eersel de Preproloog. 'The Road to Dakar'. Het evenement waar fans heel dicht bij de deelnemers aan Dakar kunnen komen. Begin volgende maand wordt haar motor ingescheept en weer een maand later, op 3 januari wordt de motor opgehaald in Jeddah, Saoedi-Arabië. Ik kom voor de rally Mirjam Pol Natuurlijk is Pol zich ervan bewust dat de rally wordt verreden in een omstreden land. Saoedi-Arabië houdt er heel andere ideeën op na dan Nederland als het gaat om bijvoorbeeld mensen- en vrouwenrechten. "Ben ik daar mee bezig? Nee, eigenlijk niet. Het eerste wat ik deed toen ik hoorde dat we naar Saoedi-Arabië gingen, was op internet kijken. Welk klimaat heeft het land, gaan we de bergen in, is er woestijn. Ik kijk er heel rallygerelateerd naar." Een technische, zakelijke blik dus. "Natuurlijk weet ik dat ze daar qua vrouwenrechten en dergelijke heel anders in elkaar zitten dan wij in Nederland. Ik ga daarnaartoe voor mijn sport. Ik kom voor de rally. En er is weer wat te doen in januari." Mirjam Pol in actie tijdens Dakar 2019 (Foto: Mirjam Pol)

Even niet opletten, kan ook einde rally betekenen Mirjam Pol

Mirjam Pol heeft tijdens haar zeven eerdere deelnames aan Dakar in schitterende landen gereden, maar eigenlijk krijgt ze daar nauwelijks wat van mee. "Een enkele keer ben je je er van bewust dat je op zo'n mooi stukje van de wereld zit. Dan zit je ergens boven op de top van een duin. Dan kijk je heel snel even links en rechts en dan is het alweer: voor je kijken."

Pas als de rally achter de rug is, ziet Pol terug waar ze allemaal geweest is. "Dan kijk ik naar de beelden die gemaakt zijn. Tijdens de rally maak ik racedagen van twaalf uur en na binnenkomst moet ik mij weer voorbereiden op de volgende dag."

"Even niet opletten, kan ook einde rally betekenen." En een val kan heel vervelend uitpakken. Pol weet dat uit ervaring. In 2010 liep ze bij een val meerdere botbreuken op. "Je moet op je navigatie en voor je kijken."

Mirjam Pol in actie tijdens Dakar 2019 (Foto: Mirjam Pol)

Dakar heeft zijn eigen wetten, weet Pol. "Alles wat je van te voren niet bedacht had, gebeurt daar. Op televisie zie je maar een heel klein gedeelte. Het is zo mooi, al die Dakaristen bij elkaar. Mannen met wie ik al jaren rij en met wie ik dingen mee maak. We kunnen elkaar niet verstaan, maar we begrijpen elkaar wel."

Dakar is een manier van leven voor de Bornse. Is ze verliefd op de Rally? "Het zou zomaar kunnen."