Tentoonstelling 'Ik maak het verschil' in Kampen wil signalering kindermishandeling verbeteren

De foto's van de professionals die te zien zijn op de tentoonstelling zijn vergezeld van een persoonlijke boodschap over de essentie van signaleren en het handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Durven signaleren

Volgens initiatiefnemer Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij Isala Zwolle, gaat het er om dat mensen kindermishandeling durven te signaleren. Vaak zijn signalen wel aanwezig maar vergt het moed en doorzettingsvermogen om door te vragen.

Zoals de politieagente die levensgroot geportretteerd is op de tentoonstelling en vraagt "mag ik misschien ook even binnen komen?", legt Brunekreef uit. "Vaak als een melding gedaan wordt, dan zijn de gemoederen alweer gesust als de politie aan de deur komt kijken. Juist dan is het belangrijk om te vragen of je toch even binnen mag komen."

Krachten bundelen

Het probleem is groot. Jaarlijks worden 119.000 kinderen slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. Dat varieert van lichamelijke en psychische mishandeling, tot verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van huiselijk geweld. Alleen door de krachten te bundelen kunnen professionals die met de gezinnen in aanraking komen maar ook omstanders zoals buren en vrienden, volgens Brunekreef, meehelpen om het probleem te signaleren en aan te pakken.

"Bijna in iedere klas in Nederland zit wel een kind dat met een vorm van kindermishandeling in aanraking komt, dat is veel. We willen met deze tentoonstelling het probleem onder de aandacht brengen en we hopen dat we de drempel om in actie te komen kunnen verlagen."

Alle portretten die op de tentoonstelling te zien zijn, zijn gemaakt door fotografe Daniëlle de Grave, en ze zijn tot en met 24 november in het stadhuis van Kampen te zien.