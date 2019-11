Rouwkamer tijdens laatste tentoonstelling van kunstgalerij HeArtGallery in Hengelo

No HeArt Feelings, dat is het thema van de tentoonstelling waarmee kunstgalerij HeArtGallery in Hengelo na bijna vier jaar haar deuren sluit. Eerdere protestacties van kunstenaars en het bestuur tegen het kunstbeleid van de gemeente mochten niet baten.

De kunstgalerij werd opgericht nadat de Stichting voor Aktuele Kunst in Hengelo (AkkuH) vier jaar geleden werd opgedoekt. Vier jaar later valt ook het doek voor HeArtGallery. De laatste tentoonstelling opent aanstaande zondag om vijf uur.

Rouwkamer

Tijdens die expositie is 'De Stadskamer' van de galerij ingericht als rouwkamer. Er zijn in de kamer ingezonden kunstwerken en herinneringen van de afgelopen jaren te zien. Ook is er een condoleanceregister aanwezig.

Daarnaast zijn er reacties op de sluiting in de vorm van kunstwerken te bekijken. Ruim 65 professionele beeldende kunstenaars hebben toegezegd deel te nemen.

Protesten

Al langere tijd was bekend dat HeArtGallery in noodweer verkeerde. In 2016 werd een petitie gestart door voorzitter van het bestuur Jan Noltes. Hij wilde erkenning van de gemeente, zodat de galerij uit zou gaan maken van het cultureel aanbod in de stad.

Eerder dit jaar vroeg de kunstgalerie het college om structurele financiële steun, maar dat verzoek werd afgewezen. In september was de koek op en kwamen Hengelose kunstenaars in actie. Ze schermden hun beelden in de binnenstad af met zwart zeil, vuilniszakken en rood lint uit protest tegen het kunstbeleid van de gemeente.

Harten veroveren

De protesten mochten niet baten. "We kijken terug op een fantastische tijd, maar hebben helaas moeten besluiten om te stoppen. We hebben uiteindelijk niet de harten van bestuurlijk Hengelo weten te veroveren. De professionele beeldende kunst wordt niet gezien als een waardig onderdeel van het culturele aanbod in deze stad", schrijft het bestuur van HeArtGallery in een persbericht.

'Gelegenheid tot afscheid nemen' kan tot 29 december.