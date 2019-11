Na Jasper Groothuis ook Frank Gerritsen Mulkes en Stefan Maat lang uit de roulatie bij Excelsior'31

Gerritsen Mulkes is begin deze maand geopereerd aan een afgescheurde meniscus. Vorige week werd er echter een infectie geconstateerd in de knie en moest hij opnieuw onder het mes. Hij ligt nog in het ziekenhuis en daar is men bang bloedinfectie. In dat geval moet hij opnieuw geopereerd worden.

Maat

Maat raakte in het bekerduel tegen FC Utrecht geblesseerd aan zijn knie en hij is afgelopen vrijdag geopereerd. Daarbij is een stuk buitenmeniscus verwijderd. De verwachting is dat hij tussen de drie en zes maanden over zijn herstel doet.

Groothuis en Pas

Eerder meldden we al dat Jasper Groothuis een kruisband heeft afgescheurd. Zijn operatie volgt komende maandag. Zijn hersteltijd is ongeveer een jaar. Gerald Pas raakte aan het einde van vorig seizoen al geblesseerd. Ook hij scheurde een kruisband af. Hij is in juni geopereerd en staat nog vijf tot zeven maanden aan de kant.