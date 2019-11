Stichting De Eethoek in Almelo kan straks koken in wijkcentrum 't Dok

"Prachtig! Wat mooi, acht kookpitten, geweldig!" Monique van Baaren komt superlatieven te kort om haar blijdschap te tonen over haar nieuwe locatie. Vanaf januari kan De Eethoek terecht in wijkcentrum 't Dok aan het Sumatraplein in de binnenstad van Almelo.

rtvoost-menu-stichtingdeeethoek-2-evenementen

Bij De Eethoek kunnen mensen die weinig te besteden hebben terecht voor een gratis maaltijd. Monique en haar vrijwilligers koken drie keer in de week voor minstens tachtig mensen. Twee keer in de week wordt er gegeten bij De Kolk aan de Bornerbroeksestraat, maar die locatie is eigenlijk te klein. Koken is daar niet mogelijk. De Eethoek kookt sinds twee jaar in het sportcafé van de IISPA, de moderne indoorsporthal tegenover Erve Asito. Maar omdat het sportcafé niet rendabel is, moet de gaarkeuken voor minima uitkijken naar een alternatief.

Monique heeft slapeloze nachten gehad. Maar toen kwam het verlossende telefoontje vanuit wijkcentrum 't Dok. Vanmorgen ging ze er kijken. De locatie lijkt perfect voor De Eethoek. Het ligt centraal in de stad en alle kook- en eetdagen kunnen straks plaatsvinden onder een dak.

Een unaniem besluit

Het bestuur van het wijkcentrum was unaniem in haar beslissing. Voorzitter Cor van Duiven: "De voor- en tegens zijn afgewogen, gelukkig was het hele bestuur van mening dat we er ook voor deze doelgroep moeten zijn." De Eethoek moet wel een bijdrage leveren in de elektriciteitskosten, maar dat deed ze bij de IISPA ook.

Monique laat zich rondleiden door secretaris Harrie Lucassen. In de grote zaal van 't Dok kunnen zeker veertig mensen aan tafel. "En als de zaal bezet is, kunnen we ook nog terecht in de kelder", aldus een enthousiaste Monique. "Daar is ook een achtpits fornuis." Ook is er ruimte voor de koelkast en de vriezer.

Opslagruimte gevraagd

Niet alle zorgen zijn voorbij. Door alle aandacht zijn er de laatste weken veel nieuwe gezinnen bijgekomen, vertelt Monique. Dat betekent dat er ook veel voorraad nodig is. "Veel staat nu bij ons in huis en in de schuur, we moeten over de spullen heen springen om bij de bank te komen", zegt ze. Want het is niet handig alles naar de IISPA te brengen. "Eigenlijk zouden we het liefst ook een plek hebben waar we de houdbare spullen droog en vorstvrij op kunnen slaan."

Sinterklaas en kerst

Naast de houdbare spullen staat het huis van Van Baaren vol met spullen voor Sinterklaas en kerst. "We gaan straks veertig kerstpakketten maken, en ook de kinderen krijgen een eigen pakket." De vraag is alleen nog: waar laat ze alles...