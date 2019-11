Hels kabaal houdt mensen in Noordwolde 's nachts wakker

In een ongemonteerd filmpje wordt aangetoond dat afgelopen zaterdag om drie uur in de nacht boringen gaande zijn die enorme geluidsoverlast creëren. Het filmpje is gemaakt op ongeveer een kilometer afstand van de boorlocatie. Er zijn klachten dat mensen in de wijde omgeving wakker worden gehouden.

Net over de grens tussen Overijssel en Friesland werkt de Canadese gaswinmaatschappij Vermilion aan een nieuwe winlocatie. Vermilion werkt 24 uur per dag om een buis naar het gasveld te boren. Die buis vormt de put waaruit het gas straks naar boven komt. De afgelopen tijd hebben omwonenden van de nieuwe winlocatie te maken met geluidhinder.

Diep in de nacht

Maker van het filmpje is Daniël Oostra uit Noordwolde. Daniël is zanger en kwam afgelopen weekend diep in de nacht thuis van een optreden. Toen hij uit de auto stapte hoorde hij dit geluid. Het is afkomstig van de boorlocatie van Vermilion in Zandhuizen.

Daniel plaatste het op Facebook en al snel kwamen de reacties. Daniel vraagt zichzelf in zijn filmpje ook af of dit wel allemaal volgens de vergunning is. Hij zegt dat ie zich dat niet kan voorstellen en uit de reacties op Facebook blijkt dat hij niet de enige is.

Dit is echt onacceptabel omwonende

'Onacceptabel'

"Dit is absoluut onacceptabel", zegt een van de omwonenden Patricia Staats. Patricia woont op zo'n 200 meter afstand van de boorlocatie van Vermilion. Ook dit weekend zat Patricia diep in de nacht rechtop in bed.

"Het is een oorverdovend geluid dat kilometers ver weg draagt. Ook in Noordwolde en in het Rode Dorp hebben mensen hier veel last van." Volgens Staats wordt er vrijwel elke avond tot zeker elf uur gewerkt en flink geluid geproduceerd. "Daarna wordt het lawaai meestal zachter, dat moet ik ook eerlijk zeggen."

Patricia wordt in haar verhaal bevestigd door zanger Daniël. "Maar incidenteel is het echt heel erg en dat was dit weekend duidelijk weer het geval."

Klachten

Omwonenden hebben klachten gestuurd naar de gemeente Weststellingwerf en de provincie Friesland. Men heeft ook aan de bel getrokken bij de veroorzaker Vermilion en er zijn klachten ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen en bij het Ministerie van Economische Zaken.

Volgens Patricia is met Vermilion maar moeilijk contact te krijgen. "En als dat contact er is geven ze geen antwoord op de vragen."

Boorlocatie van Vermilion in Zandhuizen (Foto: Linda Jones)

'Onbetrouwbare partner'

Staats zegt dat ze zeker niet tegen gaswinning is. "Maar ik vind wel dat de regels en afspraken netjes gevolgd moeten worden. Want wat gebeurt er als ik hier tot 's avonds laat een feestje geef?" Net als andere omwonenden is Patricia Staats vrij fel als het gaat om de contacten met de Canadese gaswinner. "Het is een onbetrouwbare partner moet ik eerlijk zeggen. Dat begint al bij een totaal verkeerde voorlichting. Dit is niet de enige overlast die we hier hebben. Dit is onacceptabel."

'Heel vervelend'

In een reactie zegt de woordvoerder van Vermilion "dat het voor de omwonenden heel vervelend is. Maar het is even niet anders. We zijn daar de komende tijd 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. Dat kan inderdaad wat geluidsoverlast met zich meebrengen."

Vermilion woordvoerder Hidde Baas weet te melden dat het bedrijf de klachten wel serieus neemt. Medewerkers in de omgeving proberen momenteel te inventariseren waardoor men overlast ervaart. "We willen ook extra metingen gaan uitvoeren om te kunnen specificeren waar het geluid door veroorzaakt wordt. Volgens de richtlijnen mogen we in een straal van 300 meter rond de boorlocatie een geluid produceren van maximaal 30 decibel. Ik denk dat we daar niet overheen gaan maar we zullen het meten."

Aardbeving

In de omgeving van de gaswinlokatie in Zandhuizen-Noordwolde zijn al langer zorgen. Er was ook al eerder reuring rondom deze locatie. De werkzaamheden om de boorlocatie klaar te maken voor winning, zijn enige tijd stil gelegd omdat Vermilion niet voldeed aan de regels rond de uitstoot van stikstof.



Vermilion wil gas gaan winnen uit het gasveld onder het Friese dorpje De Hoeve. Dat is eerder tijdens een proefboring al getroffen door een aardbeving van 2.8 op de schaal van Richter. Nu daar de enorme geluidsoverlast bij komt, trekken omwonenden aan de bel bij iedereen die ermee te maken heeft.