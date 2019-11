Gemeenteraad aan zet in bestuurscrisis Staphorst

De gemeenteraadsvergadering van morgenavond is volgens burgemeester en wethouders een gepast moment om het er over te hebben. Dat laat woordvoerster Joan Brakke namens het Staphorster college weten.

Ex-wethouder Krale deed zijn beschuldigingen zaterdag in dagblad de Stentor. Dat Krale was opgestapt omdat hij de werkwijze van Mulder onacceptabel vond, was in kleinere kring al bekend en binnen de muren van het gemeentehuis een publiek geheim.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Niet alleen Krale stapte op. Ook gemeentesecretaris Patrick Rossen ging weg, net als griffier Lammy Roest. Vorige week maakte burgemeester Theo Segers zelf bekend dat hij na 4,5 jaar Staphorst naar de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden gaat. Segers betwist dat er sprake is van een bestuurscrisis. Hij noemt het vertrek van kopstukken een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Ex-wethouder Bert Krale had zijn bevindingen over zijn samenwerking met Mulder eerder al aan de gemeenteraad gestuurd. Ook een consultant die het wel en wee van het Staphorster college had onderzocht, rapporteerde "dat er een wethouder is die de grenzen opzoekt en bij tijd en wijle gecorrigeerd moet worden om er niet overheen te gaan."

Vriendjespolitiek

Bert Krale noemt twee voorbeelden van vriendjespolitiek van zijn voormalige SGP-collega. "Hij heeft bevriende ondernemers getipt dat er bedrijfsgronden op de Esch IV die te koop zouden zijn. Die ondernemers, veelal afkomstig uit dezelfde kerk, kochten gronden op. Ondernemers die al lang op een lijst stonden, visten achter het net."

Dit verwijt komt overigens niet alleen van Krale, maar ook van ondernemers die na jaren wachten plots anderen er met de kavels vandoor zagen gaan. Volgens Krale loopt Staphorst hierdoor veel geld mis.

Een ander voorbeeld is de Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. (EPOS). Het is een systeem dat in Staphorst werd bedacht. Burgers kunnen op die manier veel sneller een vergunning verkrijgen. Volgens Krale misbruikte Mulder het systeem om vrienden te bevoordelen, zodat dingen wel konden die eigenlijk over het randje waren.

Onplezierig samenwerken

Volgens Krale kwamen deze problemen in het college ook regelmatig aan de orde. Hij kreeg naar eigen zeggen geen enkele steun van collega’s en de burgemeester, waarna hij de eer aan zichzelf hield en opstapte na een jaar zeer onplezierig te hebben samengewerkt. “Wat ik nu zeg, is helemaal geen nieuws. Iedereen in de gemeenschap weet het al lang. Het is een publiek geheim. Het moet stoppen en iemand moest het zeggen. Dat moet ik dan maar zijn."

Lucas Mulder was lang raadslid voor de SGP. Medio vorig jaar werd hij wethouder, net als Alwin Mussche van de ChristenUnie. Bert Krale zat er toen al ruim vier jaar.

Geen commentaar

Lucas Mulder zegt in de Stentor altijd het algemeen belang te dienen en zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Hij wil desgevraagd niet reageren op de harde verwijten van zijn voormalige collega. Hij verwijst naar burgemeester Theo Segers van Staphorst voor een reactie. Die herkent het geschetste beeld eveneens niet en wil ook geen commentaar geven. “Wij gaan er in het college over praten. We kijken elkaar diep in de ogen en dan komen we met een reactie. Voor nu dus geen commentaar", zegt Segers. Die reactie komt morgenavond in de gemeenteraadsvergadering.

Bert Krale vindt dat gek. Hij stelde het regelmatig aan de orde en hij stuurde zijn bevindingen ook naar de gemeenteraad waar Segers voorzitter van is. "Hij zat er al die tijd bij", zegt Krale over de burgemeester.