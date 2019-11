Ophef over Facebook-filmpje, maar boorwerk Noordwolde is 'volgens de normen'

Staatstoezicht op de Mijnen reageert op de berichtgeving rond een filmpje op Facebook afgelopen weekend. In de omgeving van een boorlocatie van gaswinbedrijf Vermilion wordt diep in de nacht een oorverdovend geluid waargenomen. Het filmpje krijgt veel reacties.

Volgens SodM is gaswinbedrijf Vermilion in Noordwolde bezig met de boring van 'sidetrack WSF-01-S1'. Dat is de bebuizing van een nieuwe gaswinput waaruit Vermilion de komende jaren gas wil winnen. Het gasveld ligt in Friesland maar de invloedssfeer van het veld reikt tot Drenthe en Overijssel. "Vanwege het boren zullen er boorpijpen opgepakt en neergelegd worden (pipehandling). Dit veroorzaakt nogal wat lawaai."

Inspectie

Recent hebben medewerkers van Staatstoezicht een inspectie uitgevoerd op de locatie, enkele kilometers over de grens tussen Overijssel en Friesland. Daarbij is volgens Paul Trienekens van SodM: "...uitvoerig met Vermilion contact geweest omtrent het beheersen van geluid."

Staatstoezicht zegt dat er geen klachten uit de omgeving zijn binnen gekomen over het boorwerk. Het filmpje van Daniel Oostra is hen ook niet bekend.

"De werkzaamheden zijn toegestaan volgens het BARMM (Besluit Algemene Regel Milieu Mijnbouw). Vermilion voldoet aan de norm. Er wordt continu geluidsmeting uitgevoerd. Piekbelasting die tijdens pipehandling of transport ontstaat wordt niet meegenomen in de geluidsmeting", aldus Trienekens.

Diep in de nacht

Het filmpje toont aan dat de boringen diep in de nacht doorgaan en daarbij enorm geluid veroorzaken. Over het tijdstip van de boringen doet het Staatstoezicht geen uitspraken. "Wat betreft het tijdstip van de werkzaamheden adviseer ik je contact op te nemen met Vermilion."

Vermilion zegt metingen te willen gaan uitvoeren om te kunnen bepalen of de klachten gerechtvaardigd zijn. Woordvoerder Hidde Baas benadrukt dat de richtlijnen een geluidsbelasting van 30 decibel toestaan. Of het geluid van afgelopen zaterdagnacht daar onder is gebleven, is niet bekend. Omwonenden denken het antwoord wel te weten. "Dit is echt onacceptabel", zegt een van hen.