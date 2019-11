Zwartboek en Kamervragen: beheerder Park Old Heino schrikt zich rot van commotie rond leefomstandigheden arbeidsmigranten

"We zijn overdonderd, dit hadden we niet aan zien komen en zeker niet verwacht", vertelt Katinka Drupsteen, parkbeheerder van Landgoed Old Heino. "We zijn er heel erg van geschrokken."

Het bungalowpark werd afgelopen week doelwit van een actie van vakbond FNV. Volgens vakbondslieden zouden arbeidsmigranten er in 'middeleeuwse omstandigheden' leven.

Afgelopen vrijdag stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk ook Kamervragen over de woonsituatie van arbeidsmigranten op het park in Heino.

'Kunnen ons niet vinden in beeld dat door FNV geschetst wordt'

"We kunnen ons absoluut niet vinden in het beeld dat door de FNV geschetst wordt", laat Drupsteen weten.

Het zwartboek dat dinsdag door de vakbond aan de burgemeester van Raalte werd overhandigd, kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de parkbeheerder.



'Niet uitgelegd met welk doel ze op het park kwamen'

"De FNV heeft zich vooraf niet bij ons gemeld. Ze zijn wel een paar keer op het park geweest, we hebben ze gezien en aangesproken. Ze hebben ons toen niet uitgelegd met welk doel ze hier op het park kwamen."

Tijdens een rondleiding door één van de bungalows, van het type dat ook gebruikt wordt om arbeidsmigranten in te huisvesten, laat Drupsteen er geen twijfel over bestaan. De actie van FNV verdient wat haar betreft geen schoonheidsprijs.

'Het beeld dat geschetst wordt is afschuwelijk'

"Het beeld dat geschetst wordt is afschuwelijk. We hebben prachtige, goed onderhouden huisjes. We zijn ook niet bekend met klachten van bewoners."

Op de huurprijzen die aan de arbeidsmigranten gevraagd worden (100 per persoon per week), heeft de parkbeheerder naar eigen zeggen geen invloed: "Die prijzen zijn bij ons niet bekend. U kunt op onze website zien dat we 1445 euro per huisje per maand vragen. Daar komt nog toeristenbelasting bij op."

Old Heino nodigt SP-Kamerlid uit

De beheerder van Park Old Heino doet via RTV Oost een uitnodiging aan het SP-Kamerlid dat vrijdag Kamervragen stelde over de situatie op het park.

"Wij doen een oproep om te komen kijken. U kunt zien dat de huisjes er heel netjes uitzien, dat er absoluut geen schimmel op de muren zit en bewoners kunnen zich altijd bij ons melden als er problemen zijn. Dan lossen we dat zo snel mogelijk op."