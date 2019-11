Verdachten in zaak Ruinerwold blijven langer in beperking

De verdachten in de zaak Ruinerwold, Gerrit Jan van D. (67) en Oostenrijker Josef B. (58), blijven voorlopig in beperking. Zij mogen alleen contact met hun advocaten hebben. Dat meldt RTV Drenthe.

De beperking is met twee weken verlengd. Het tweetal zit al sinds de aanhouding medio oktober in beperking. Om die reden doet het Openbaar Ministerie ook geen enkele mededeling over de zaak. Datzelfde geldt voor beide advocaten.



Eind oktober besloot de rechtbank het voorarrest van beide mannen te verlengen met 90 dagen. Vader Van D. leefde negen jaar lang geïsoleerd van de buitenwereld, met zes van zijn kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. De kinderen waren nergens ingeschreven. Ze gingen ook niet naar een school, maar zouden thuis onderwijs hebben gehad.

Bevoorrading van gezin

Josef B. was officieel de huurder van de boerderij aan de Buitenhuizerweg en hielp Gerrit Jan van D. en zijn kinderen aan onderdak. Ondertussen verbouwde hij de boerderij. Daarbij kreeg hij hulp van het gezin. Verder zorgde hij voor de bevoorrading van het gezin.



Het tweetal wordt verdacht van vrijheidsberoving, het toebrengen van gezondheidsschade, mishandeling en witwassen. Zo is er bijna een ton aan cash geld gevonden in de boerderij.

Verdachten

Oostenrijker Josef B. werd ruim een maand geleden als eerste aangehouden. Hij werkte het onderzoek tegen, toen de politie in de boerderij wou kijken. Dat was op maandag 14 oktober, toen het gezin ontdekt werd in een afgesloten ruimte. Oudste zoon Jan had de dag ervoor hulp gezocht bij een café in Ruinerwold. In een gesprek met de cafébaas liet hij doorschemeren zich zorgen te maken over de situatie waarin vier zusjes en een broertje van hem leefden in de boerderij. De café-eigenaar belde uiteindelijk de politie.



Vader Van D., die bedlegerig was als gevolg van een beroerte, werd twee dagen later alsnog gearresteerd, vanwege alle verdenkingen tegen hem. De man verblijft in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

DNA-onderzoek

Momenteel loopt er een DNA-verwantschapsonderzoek. Dat moet uitwijzen of Van D. ook echt de biologische vader is van de zes jongvolwassenen. In de eerste verhoren hebben zowel de vader als de kinderen gezegd familie van elkaar te zijn, maar het Openbaar Ministerie wil daar zekerheid over. Of dat DNA-onderzoek inmiddels al klaar is, weigert de persofficier te zeggen. "Dat heeft te maken met de beperking", zegt ze.

De vijf jongvolwassenen die in de boerderij zijn ontdekt, worden ergens buiten Drenthe opgevangen. Het zou gaan om een locatie die afgeschermd is, en waar ze speciale hulp krijgen. Ze leefden sinds hun jeugd zonder enig contact met andere mensen. Oudste zoon Jan zit op een andere locatie.