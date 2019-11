Almelose verdachte in megastrafzaak rond oplichtingen belooft slachtoffers terug te betalen

Henk B. uit Almelo, de hoofdverdachte in een megastrafzaak rond oplichtingen in Nederland en Spanje, gaat alle gedupeerden terugbetalen. Dat zei hij vandaag aan het begin van de behandeling van zijn strafzaak voor de rechtbank in Almelo.

De 50-jarige Almeloër wordt ervan verdacht dat hij tussen 2013 en 2017 op verschillende manieren mensen voor ruim 700.000 euro oplichtte. De rechtbank heeft zo'n drie tot vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak tegen hem.



Wie is Henk B.?

Wie op Google de naam invoert van deze 50-jarige oorspronkelijk in Enschede en het Spaanse Marbella wonende B. invoert, komt uit op een grote hoeveelheid treffers. Omroep MAX, Tros Opgelicht, het Spaanse Engelstalige dagblad The Olive Express, allemaal brengen ze nieuws met koppen als "zwendelaar", "oplichter", "fraudster". Ook RTV Oost besteedde uitgebreid aandacht aan Henk B.

Waar wordt B. van verdacht?

De lijst van verdenkingen tegen B. is lang, het Openbaar Ministerie verdenkt hem van 16 verschillende feiten met één gezamenlijke overeenkomst: na contacten met B. deden meerdere mensen aangifte van oplichting. Volgens het OM richtte B. meerdere nepbedrijven op met maar één bedoeling: te bedonderen.

'Wijkopenuwdroomhuis'

Zo zou B. het bedrijf 'wijkopenuwdroomhuis' opgericht hebben, een bedrijf dat potentiële huizenkopers, die vanwege persoonlijke omstandigheden niet in aanmerking kwamen voor een hypotheek, te helpen met de koop van hun droomhuis. Om de aankoop van een woning te starten zou B. gevraagd hebben om een voorschot. Tot een daadwerkelijke aankoop van een droomhuis kwam het nooit, terwijl er door de 13 klanten van het bedrijf zo'n 170.000 euro was ingebracht.

Time-sharing

Een ander bedrijf dat B. begon was Van der Meer Investments, een bedrijf dat zou handelen in 'time-share' appartementen in Marbella. Er werd een mooie kleurenfolder uitgebracht en op 50-plus beurzen werden potentiële klanten geworven. Dat gebeurde door elf medewerkers die volgens het OM in deze zaak gedupeerd werden. De elf brachten met elkaar ruim 50.000 euro 'franchise-fee' in om in naam van het bedrijf de appartementen aan de man te brengen. Nadat Omroep Max waarschuwde voor dit bedrijf kwamen er geen klanten en kon B. het door zijn werknemers ingebrachte geld niet terugbetalen. Volgens eigen zeggen opgemaakt aan de kosten van zijn eigen levensonderhoud.



Vanmijnschuldaf.nl

In de Almelose rechtszaal werd vandaag duidelijk dat B. beschikte over een voorraad bedrijfsplannen die hij 'van de plank haalde' als er zich een gelegenheid voordeed. Als een bekende van B. klem zat bijvoorbeeld. Zo zou hij 'een kennis' geholpen hebben met vanmijnschuldaf.nl, een bedrijf waarbij het idee was om de maandlasten van mensen met schulden te verlagen door de schulden over te kopen van schuldeisers en de afbetaling over een langere periode uit te smeren. Uiteindelijk zouden klanten alleen maar geld ingebracht hebben zonder dat hun schuldenlast werd aangepakt. Volgens de officier van justitie is de benadeling in deze zaak bijna 32.000 euro groot. Ook het bedrijf 'uwadvies', dat mensen met loonbeslag hielp, liet 21 gedupeerden achter. Zij zouden totaal rond de 340.000 euro kwijt zijn geraakt.



Een andere verdenking tegen B. is de oplichting rond de aankoop van een restaurant in Marbella in 2015. In die zaak zou B. iemand overgehaald hebben om te investeren in restaurant South Beach in Marbella. Het restaurant werd nooit aangekocht en het slachtoffer zou uiteindelijk benadeeld zijn voor 105.000 euro. Minder typisch in het verhaal rond Henk B. zijn een tweetal zaken rond een camper en een auto.



Bizarre doorverkoop van camper

B. zou in 2017 de camper van een Nederlands echtpaar gekocht hebben zonder te betalen. Hij liet de eigenaren van de camper naar het adres van zijn schoonouders in Almelo komen. Daar maakte hij de deal dat hij de camper voor 41.000 euro kocht om kort daarna met de sleutel en papieren te vertrekken. Al snel werd duidelijk dat de camper voor 25.000 euro weer was doorverkocht en B. met dát geld in biljetten van 50 op het vliegtuig naar Spanje stapte. Ondertussen zaten zijn schoonouders en de verkopers te wachten tot het geld was overgemaakt. "Het was een constructie om tijdelijk even aan liquiditeit te komen", aldus B. die beweert dat hij de afspraak had met de verkoper dat die het geld op een later tijdstip zou krijgen. "Ik denk dat ik misbruik van zijn vertrouwen heb gemaakt, of misbruik van zijn niet weten", erkende hij.



'Gierende banden'

Een gelijksoortig iets zou ook zijn gebeurd met een gehuurde auto, die hij 'verkocht' voor 4000 euro. Maar in plaats van de auto over te dragen zou B. er met gierende banden vandoor zijn gegaan. Met in zijn binnenzak 4000 euro. Ook na deze actie zou B. meteen zijn teruggevlogen naar Marbella. Het OM verdenkt B. dat hij papieren vervalste die werden gebruikt in een Spaanse rechtszaak tegen hem. Daaruit zou moeten blijken dat hij iemand had terugbetaald, terwijl dat niet klopte.

Potje om benadeelden terug te betalen

Tot nu toe zou B. maar weinig verklaard hebben, maar bij aanvang van de zitting werd duidelijk dat hij antwoord op vragen wil geven. "Ik wil vanuit mijn beleving uitleggen hoe dingen gegaan zijn, zal proberen zo duidelijk mogelijk proberen te benoemen wat er allemaal gebeurde", aldus de man. "Het is heel schrijnend dat we door mijn toedoen hier zitten", begon B. bij aanvang van de zitting. "Er zijn niet veel slachtoffers hier naar toe gekomen, maar ze zijn er wel. Zijn er mensen bewust benadeeld? Heb ik geld onder me gehouden dat niet mocht? Ja. Heb ik de boel de boel gelaten, ja!"

Omdat B. zich naar eigen zeggen verantwoordelijk voelt wil hij "dingen oplossen". Dat betekent dat hij benadeelden wil terugbetalen en daar al een potje voor opgebouwd te hebben. "Ik heb me als een gek ingezet op mijn werk om te laten zien dat het ook goed kan."

Medeplichtig aan witwassen

Naast Henk B. staan ook zijn echtgenote (51) en schoonvader (75) voor de rechter. Beiden worden ervan verdacht dat ze medeplichtig zijn aan oplichting en witwassen van de inkomsten daarvan. Zowel de vrouw als haar vader zouden bankrekeningen gehad hebben die werden gebruikt bij de oplichtingen en waarop het geld zou zijn doorgesluisd naar andere rekeningen. Zij verschenen maandag niet voor de rechter. Wegens de gezondheidstoestand van de vader, aldus zijn advocaat. "Omdat ze niet wil verklaren tegen haar man en vader", zei de advocaat van de echtgenote.



De rechtszaak tegen B. gaat dinsdag verder met de behandeling van de resterende verdenkingen. Als het goed is komt de officier van justitie donderdag of volgende week maandag met een strafeis. Henk B. is verplicht om bij die zittingen aanwezig te zijn, doet hij dat niet dan gaat hij per direct weer achter de tralies. Volgens de officier van justitie is er vrees dat B. het hazenpad kiest, "meneer is in staat om heel impulsief gedrag te vertonen op momenten dat de druk te groot wordt voor hem. En ik kan me voorstellen dat de druk van de rechtszaak hem te groot wordt."