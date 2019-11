Verbeterplan voor plein gemeentehuis Dalfsen blijkt hoofdpijndossier

Een kleine meerderheid van de raadscommissie in Dalfsen is en blijft tegen de kosten van 350.000 euro voor een verbeterplan van het plein voor het gemeentehuis van Dalfsen: te duur. Dit bleek vanavond tijdens de commissievergadering.

Het onderwerp is al meermalen door de raadsleden besproken met het verzoek om een sobere variant uit te werken. Alle partijen zijn het er over eens dat de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor alle inwoners goed moet zijn. Een huidig probleem is dat de lift voor het gemeentehuis vaak defect is en de hellingbaan voor personen met een rolstoel te steil. Ook kampt het plein met loszittende tegels. Dat wordt dan ook terecht meegenomen in het verbeterplan van het plein

In het collegevoorstel worden volgens de tegenstemmers CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD echter ook zaken voor verbetering meegenomen die niet noodzakelijk zijn. Zoals een parkeervoorziening voor fietsen.

Wethouder Schuurman gaat de gemeenteraad nu vragen concrete punten in te brengen voor een verbetering van het plein, dat dan ook in de raad nader uitgewerkt zal worden. Tot het zover is blijft het gemeentehuis slecht toegankelijk voor inwoners met een rolstoel.