Inwoners Noordwest-Overijssel nemen heft in eigen handen tegen schade door gaswinning

Er is geen schadeprotocol voor de effecten van gaswinning voor omwonenden. De gaswinmaatschappijen staan dan ook niet te springen om concrete afspraken te maken over schades aan woningen. In Willemsoord zijn al meerdere panden beschadigd geraakt als gevolg van eerdere gaswinningsprojecten. De eigenaren hebben die schade niet kunnen verhalen op de veroorzaker.

"Wanneer u in een proces terechtkomt inzake schadevergoeding, dan slepen de gaswinner en de overheid u mee in een ingewikkeld juridisch steekspel. Waar voor een leek geen doorkomen aan is", aldus Pieter Dingerdis uit Willemsoord.

Dingerdis wil het niet zover laten komen dat nog meer burgers te maken krijgen met juridische procedures die jaren kunnen duren. Met een onafhankelijke collectieve nulmeting kunnen omwonenden volgens hem meer zekerheid krijgen over de oorzaak van schade, als het er straks echt van komt.

Collectieve offerte

Het doel van Dingerdis' initiatief is simpel en eenvoudig. Hij wil via collectieve inkoop een gunstig geprijsde offerte aanbieden aan ieder die is geïnteresseerd. Inmiddels hebben zich al tientallen pandeigenaren bij hem gemeld.



"Woningeigenaren kunnen ook een nulmeting laten uitvoeren door gaswinner Vermilion, maar de vraag is wat je daar straks voor de rechter nog aan hebt. Want dat bedrijf wil de kosten van het winnen van gas zo laag mogelijk houden. Daarom hoef je niet een objectief en onafhankelijk rapport over de staat van je huis van hen te verwachten."

'Veel meer gas gewonnen'

Gaswinning in kleine velden breidt zich uit en intensiveert zich. In de regio is dat duidelijk te zien in Diever ,Vinkega, Blesdijke, De Blesse, Oldelamer, Eesveen en Nijensleek. In Diever is veel meer gas gewonnen dan afgesproken en in Eesveen is ingestemd met een vertienvoudiging van de gasproductie. Onder Nijensleek ligt een uitgeprodceerd gasveld dat nu gebruik twordt voor de injectie van chemisch afvalwater uit verschillende andere gasputten in de omgeving.

Risicogebied

In het grensgebied van Noordwest-Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Zuid-Friesland liggen meer dan negen kleinere gasvelden in elkaars directe nabijheid. Uit die velden wordt gas gewonnen en in sommige gevallen wordt er afvalwater geïnjecteerd in de diepe ondergrond.



Dingerdis heeft gezien wat de gaswinning tot nu toe heeft veroorzaakt in zijn regio. "Wacht niet tot u afhankelijk bent van de gaswinner zelf", adviseert hij burgers in de regio.

Bodemdaling

Stichting Gas DrOvF is een initiatief van burgers dat zich zorgen maakt over de effecten van de gaswinning voor het provincie-overstijgende gebied. Er is nu al sprake van bodemdaling en in Zuid-Friesland is enkele jaren geleden al een aardbeving geweest van 2.8 op de schaal van Richter.



GasDrOvF is van mening dat gasvelden in de regio elkaar beïnvloeden en dat er daardoor grotere risico's zijn dan gaswinner Vermilion graag doet voorkomen. Omdat de invloed van gaswinning groter is dan de reikwijdte van het gasveld in de diepe ondergrond, ontstaat een risicogebied dat de provinciegrenzen overstijgt.

'Onafhankelijke nulmeting geeft betere rechtspositie'

GasDrOvF heeft in maart al een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de risico's. Jeannette van der Velde uit Kallenkote is van GasDrOvF: "Niet iedereen weet wat er in de regio gebeurt dus het kan handig zijn je te verdiepen in de materie. Advocaten zeggen dat zo'n onafhankelijke nulmeting de burgers een betere rechtspositie geeft."



Dingerdis vult aan:"Een onafhankelijke nulmeting is veel specifieker dan de metingen die de overheid in het gebied laat uitvoeren. Een goede nulmeting is voor de rechter vaak een doorslaggevende factor."

Overzichtskaart

Op deze kaart is te zien welk gebied door de gaswinning geraakt wordt. De cirkels rondom de gasvelden geven de invloedsfeer aan, waarbinnen effecten verwacht kunnen worden. Deze kaart en de informatie erop, is afkomstig van Nlog, de openbare website van de rijksoverheid voor mijnbouwinformatie.

Overzichtskaart met risicogebied gaswinning kleine velden (Foto: stichting GasDrOvF)

Het initiatief van Dingerdis is ook gepubliceerd in lokale huis-aan-huisbladen. Opgave voor de collectieve onafhankelijke nulmeting is geheel vrijblijvend. Aanmelden kan tot 15 december via tegengaswillemsoord@hotmail.com.



Meer informatie over de gevolgen van gaswinning in Noordwest-Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Zuid-Friesland kunt u vinden op de website GasDrOvF.nl