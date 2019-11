Verdachten van bijna fatale overval op bejaarde vrouw De Krim geven elkaar de schuld

Twee Drentse verdachten van een gewelddadige overval op een bejaarde inwoonster van De Krim proberen de grootste schuld in de schoenen te schuiven van een derde verdachte. Die laatste is een tijd geleden op vrije voeten gesteld vanwege zijn jeugdige leeftijd, hij is onder de twintig jaar. Volgens de twee medeverdachten is hij degene geweest die de bewoonster in de meterkast heeft geduwd. Daar heeft ze vijftien uur in opgesloten gezeten.

Volgens het OM heeft de vrouw door de opsluiting bijna een jaar geleden een groot risico gelopen om te overlijden. Omdat ze vijftien uur lang opgesloten heeft gezeten in een krappe meterkast, zou haar lichaam schadelijke stoffen aangemaakt kunnen hebben die overlijden tot gevolg hadden kunnen hebben. Daarnaast is het een geluk dat ze de volgende ochtend bevrijd werd door vrienden van de volksdansvereniging.

Taser

Volgens de advocaat van één van de verdachten is het allemaal enorm uit de hand gelopen. Zijn cliënt zou 'alleen maar' chauffeur zijn bij de roofverval. Maar de chauffeur werd naar binnen geroepen door een medeverdachte, zegt hij. Een van de mannen die al binnen was, had zichzelf verwond met een taser. De ander had vervolgens in paniek de bejaarde bewoonster opgesloten in de meterkast en de man in de auto gebeld. De 'chauffeur' zegt daar zelf over: "Ik ben dom geweest om alsnog naar binnen te gaan."

Voorverkenning

Volgens justitie hebben de verdachten het risico genomen dat er geweld gebruikt ging worden. Ze hadden met elkaar afgesproken dat ze een taser zouden gebruiken, zegt het OM. Ook hebben de drie in wisselende samenstellingen voorverkenningen gedaan bij het huis in De Krim. "Ze wisten wie er woonde en wat er te halen viel", aldus de officier van justitie.

Bivakmuts

De 82-jarige bewoonster zat die bewuste avond rond half acht tv te kijken in haar huis aan de Kikkerveltsweg. "De poes wilde naar buiten, dus liep ik naar de voordeur. Toen ik die open deed, stond ik oog in oog met een man met een bivakmuts over zijn hoofd", vertelde de bewoonster destijds.

Meteen drong ook een tweede man zich naar binnen. Hij drukte de oude vrouw een taser in het gezicht. Daarna werd ze in de meterkast geduwd en ging de deur op slot. De daders namen onder meer haar zitmaaier en trouwringen mee. De hele avond, nacht en een groot deel van de ochtend zat de vrouw vast in de meterkast.

Opvallende zitmaaier

Na ruim vijftien uur hoorde ze geluid rond het huis. Dames van haar volksdansgroep kwamen rond elf uur 's ochtends kijken, omdat ze niet bij het volksdansen was verschenen. "Er was toen in Nederland geen blijer mens dan ik", vertelde de bewoonster. "Ik was zo blij toen ik die meiden hoorde, fantastisch. Ik wist toen dat het grootste leed geleden was."

Het eindproces is halverwege februari.