Gerrit Gerritsen: 'Boeren krijgen meer melkgeld voor behoud weidevogel'

De grutto is vrijdagavond in de uitzending van DWDD gekozen tot vogel van het jaar. "Mooi dat deze echte Nederlandse weidevogel nog meer aandacht krijgt", zegt weidevogelkenner Gerrit Gerritsen uit Zwolle. Vandaag was hij te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud .

"Ik heb letterlijk 43 jaar gestreden voor het behoud van de weidevogels in Nederland." Er verschijnen lichtjes in zijn ogen, wanneer hij praat over veldleeuweriken, patrijzen, zomertortels en grutto's. "Vroeger struikelden we er bijna over toen we van heel Overijssel alle flora en fauna in kaart brachten."

Stil

"Nu is het stil op het platteland. Je hoort bijna geen vogels, geen gezoem van insecten. De kuikens worden niet gevoerd door hun moeder. Zij zijn afhankelijk van de insecten die ze zelf vinden in het gras rondom hun nest. Daarom is het belangrijk dat er later gemaaid wordt en er meer hoog gras en kruiden zijn."

Provincie Overijssel

Meer dan dertig jaar werkte Gerritsen bij de Provincie Overijssel. "De eerste tien jaar deed ik veldwerk en daarna ben ik beleidsmaker geworden. Samen met het team stelde ik voor dat de Mastenbroekerpolder aangemerkt werd als landbouw- en weidevogelgebied. Toen brak de pleuris uit."

Boeren tegen weidevogelbeheer

Boeren uit deze eeuwenoude polder wilden zich niet aan nieuwe regelgeving houden voor een vogel. "Ze kwamen op de trekker naar het provinciehuis." Wim van Ittersum, melkveehouder uit diezelfde polder, kan het zich ook nog herinneren. "Ik ageerde niet zozeer tegen de natuur, maar ik nam het op voor de boeren."

Samenwerking

Tegenwoordig zijn beide heren samen druk met beheer waarbij de kuikens van de weidevogels meer tijd en ruimte krijgen om uiteindelijk uit te vliegen. "Maar de vergoedingen die ervoor staan, zijn niet voldoende om het rendabel te maken," zegt Van Ittersum. "Je moet het als boer een beetje benaderen als een hobby waar je wat voor over hebt."

Vogelbescherming

Tegenwoordig werkt Gerritsen bij de Vogelbescherming Nederland. "Daar heb ik geen belemmeringen door politieke agenda's." De laatste tien jaar heeft hij geprobeerd om voor boeren die weidevogels beschermen, extra geld los te peuteren.

"Zo klopten mijn collega's en ik aan bij Friesland Campina om te vragen of boeren via de melkprijs een cent extra konden krijgen als ze hun beheer aanpasten. De eerste keer werden we simpelweg uitgelachen. Maar uiteindelijk is het gelukt."

Melk en kaas voor weidevogel

Hij begint weer te grijzen en te stralen. "Bij meerdere grote supermarkten is nu melk te vinden met het keurmerk van de weidevogel. Nu maar hopen dat de consument er op let bij het kopen van de kaas of de melk. Want uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen."

Het gesprek met Gerrit Gerritsen en Wim van Ittersum kunt u terugluisteren via deze link. Wilt u zelf ook meepraten over het boerenleven, de natuur en duurzaamheid, dat kan op ons platform Groen Overijssel.