Publieksevenementen Kampen onder druk door wegvallen sponsorgeld

De gemeente neemt de maatregel om een deel van het begrotingstekort van ruim acht miljoen euro weg te werken. De ondernemers zijn van mening dat ze met de forse ozb opdraaien voor de tekorten in de zorg, zonder dat daar iets voor bedrijven tegenover staat.

Zo vertelde Bert Weever eerder al dat de verhoging van de ozb ten koste gaat van sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs of de intocht van Sinterklaas in Kampen.

Gevolgen merkbaar

Ze hebben de gemeente meegedeeld volgend jaar minder geld beschikbaar te stellen voor de sponsoring van grote evenementen zoals Sail Kampen, Full Color en kerst in Oud Kampen. En dat ze daardoor bovendien minder kunnen bijdragen aan de sponsoring van verenigingen en sportclubs in de Hanzestad.

Voor bestuurslid Henk van den Berg van het jaarlijkse vrijwilligersevenement 'Kerst in Oud Kampen' zijn de gevolgen nu al merkbaar. "We hebben een tekort van 20.000 euro op onze begroting omdat er al sponsorgelden zijn weggevallen. We doen er alles aan om financiers te zoeken die garant willen staan voor dat tekort, zodat de twintigste jubileumeditie van 'Kerst in Oud-Kampen' dit jaar door kan gaan. Ik denk dat het wel gaat lukken, maar dan wel met de hakken over de sloot."

Onzeker

De toekomst van het evenement staat volgens Van den Berg wel op het spel. "Als de ondernemers voet bij stuk houden, dan is het financieringsprobleem volgend jaar waarschijnlijk niet te overzien. We zijn voor één derde afhankelijk van sponsorgeld. Als die inkomsten wegvallen, dan kunnen we de kwaliteit van het festival niet langer garanderen. Dan is het misschien wel einde oefening", aldus Van den Berg.

De tekorten wegwerken door een verhoging van de entreegelden is geen optie. "We hebben afgesproken dat 'Kerst in Oud Kampen' een evenement moet zijn dat voor iedereen toegankelijk is. Ook voor mensen met een kleine beurs. Als dat niet meer kan, stopt het."

Compensatie

Ook andere grote evenementen en verenigingen en sportclubs in Kampen komen door het mogelijk wegvallen van sponsorbijdrages in de gevarenzone. Zowel ondernemers als betrokken organisaties hopen op een oplossing in de vorm van compensatie of het terugdraaien van de ozb-verhoging. Van den Berg: "Ik snap dat de gemeente wat moet doen aan het begrotingstekort, maar deze ozb-verhoging is wel heel erg ingrijpend en dreigt desastreus uit te pakken voor publieksfestivals en het verenigingsleven."

Grote publiekstrekker

Van den Berg vindt het politieke besluit "op z'n zachts gezegd erg onhandig. We trekken jaarlijks tussen de tachtig- en honderdduizend bezoekers naar de stad en het genereert een economische bijdrage van zo'n 900.000 duizend euro. Als we stoppen, valt dat weg."