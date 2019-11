Uitbreiding Wmo-hulpactie Sociaal Hart Enschede en FNV

De uitbreiding van de actie naar andere gemeenten is gekomen na berichtgeving van RTV Oost over de hulpactie. "Door dat bericht kregen we ook reacties van mensen die niet in Enschede wonen", vertelt Beunders.

Vanwege die vele reacties hebben Sociaal Hart Enschede, Lokaal FNV Enschede en de deelnemende juristen besloten dat ook deze mensen zich kunnen aanmelden voor de actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp'.

Zelfde voorwaarden

De voorwaarden voor niet-Enschedeërs om deel te nemen aan de hulpactie zijn hetzelfde. "Mensen kunnen telefonisch contact opnemen met onze juristen. Daarna krijgen ze een formulier en een machtiging thuisgestuurd. Als ze deze ingevuld terug hebben gestuurd, gaan onze juristen voor hen aan de slag", legt Beunders uit.

Hij benadrukt dat ook mensen van wie de bezwaartermijn van zes weken al lang is verlopen zich gewoon kunnen melden. "Voor hen kunnen de juristen een heronderzoek aanvragen."

Zieken en gehandicapten

De hulpactie is bedoeld voor ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten die vinden dat ze onvoldoende huishoudelijke ondersteuning of andere Wmo-voorzieningen krijgen van hun gemeente. "Wie zelf niet in staat is om hulp te vragen, kan dit laten doen door familie, vrienden, bekenden of de mantelzorgers."

Morgenavond is de eerste van twee informatie-avonden waar ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten, maar ook familieleden, bekenden, hulpverleners of mantelzorgers alles te weten kunnen komen over de hulpactie van Sociaal Hart Enschede en Lokaal FNV Enschede. De tweede informatie-avond is op woensdag 27 november. Beide avonden worden gehouden in de FNV spreekuurlocatie aan de Oostveenweg 96A in Enschede. Voor meer informatie kan ook gebeld worden met jurist Kevin Wevers: 0543-537335 of advocaat Linda de Widt 053-4300155.