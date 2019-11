RTV Oost zoekt een nieuwscoordinator

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

We bereiken ons publiek via vele media. Het accent verschuift daarbij razendsnel naar online en sociale media, waar we een leidende rol spelen.

Om die voorsprong te behouden en door te groeien, hebben we iemand nodig die letterlijk en figuurlijk bovenop het nieuws zit. Weet jij wat op welke kanalen het meeste succes heeft? Ben je een teamspeler en in staat om medewerkers aan te sturen? Dan herken je je hopelijk in onderstaande functie:

Nieuwscoördinator



Onder verantwoordelijkheid van de eindredacteur draag je er zorg voor dat al onze nieuwskanalen binnen ons uitgangspunt ‘online first’ elke dag weer tijdig en in voldoende mate kunnen beschikken over een relevant, betrouwbaar en aantrekkelijk nieuwsaanbod.

Je hebt daarbij de dagelijkse leiding over het verwerken en publiceren van het nieuwsaanbod en zorgt daarbij voor een evenwichtige spreiding over onze nieuwskanalen.

Inhoud van de functie:

- Het in samenspraak met eindredactie, verslaggevers, mediapartners en correspondenten coördineren van de nieuwsstroom en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

- Het verantwoordelijk zijn voor uitvoering, monitoring en bijsturing en van het nieuwsaanbod.

- Het bepalen welk aanbod op welk platform geplaatst gaat worden.

- Het optimaliseren van het bereik op de diverse kanalen.

- Het aansturen van redacteuren en verslaggevers, het bespreken van de resultaten en het doen van verbetervoorstellen.

- Het vervangen van de eindredacteur bij afwezigheid.

- Het beoordelen van feiten op juistheid en volledigheid.

De nieuwscoördinator die wij zoeken:

- Weet wat er leeft in de Overijsselse samenleving.

- Kan medewerkers aansturen, verbinden, stimuleren, adviseren en inspireren bij de vertaling van nieuws in relevante verhalen.

- Houdt het overzicht in de nieuwsstroom die dagelijks op ons afkomt.

- Is creatief in de manier van nieuwsbenadering en doet concrete uitvoerbare voorstellen.

- Weet snel te analyseren, onlinestatistieken te interpreteren en waar nodig te reageren.

- Maakt inhoudelijke keuzes en kan die verdedigen. Hakt knopen door waar nodig.

- Is een pro op het gebied van onlineactiviteiten en sociale media en kan adequaat inspelen op de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen op mediagebied.

Wat vragen we:

- Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de multimediale journalistiek of een daaraan verwante studierichting, of ervaring in een soortgelijke functie.

- Een gedreven, initiatiefrijk en stressbestendig persoon die goed in staat is zelfstandig te werken en werkzaamheden op snelle en adequate wijze weet te coördineren.

- Minimaal 3 jaar aantoonbaar leidinggevende en/of coördinerende werkervaring.

- Een creatieve, optimistische en betrokken bouwer die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.

- Een flexibele opstelling.

- Natuurlijk overzicht en een natuurlijk overwicht.

Ook zeker belangrijk: Je bent trots op onze provincie, onze cultuur en kent de weg in Overijssel.

Wij bieden:

Een dienstverband voor de periode van een jaar, met de optie tot verlenging. De functie wordt gehonoreerd volgens de omroep cao.

Interesse?

Sollicitaties kunnen tot en met zondag 15 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar Jolanda Caspers (peno@rtvoost.nl). Voor meer informatie kun je bellen met Henk Jan Karsten (hoofdredacteur), telefoon 06-29489638.