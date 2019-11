Uitgaanscentrum Smithy's Palace in Eesveen gaat weer open: "Het vertrouwde Smithy's gevoel blijft"

Ondernemers Dewy de Hoop en Stefan Otten staan te popelen om Smithy's weer te openen. Tijdens de boedelveiling die werd gehouden na het faillissement waren ze onder de indruk van de sfeer en kwaliteit van de disco. Ze besloten Smithy's nieuw leven in te blazen.

"Smithy's gevoel"

Stefan Otten zag direct potentie toen hij de eerste keer binnenstapte. "De sjeu en de warmte van de boerenzaal en het hippe van de grote discozaal, het trok me aan. Ik dacht, het zou echt zonde zijn als dit verloren gaat, dan is het voorgoed weg."

Dewy de Hoop kende Smithy's Palace alleen uit verhalen, maar ook bij haar sloeg de vonk over. "Smithy's leeft, het is altijd een begrip geweest. We hebben zoveel prachtige verhalen gehoord van iedereen, al die liefdes die hier zijn ontstaan. Dat Smithy's gevoel, dat willen we in stand houden."

Hard werken

Smithy's start op 20 december met een teenage-party, een alcoholvrij feest voor jongeren onder de 18 jaar. Op 26 december volgt de echte vuurdoop met de grote live-band Millstreet. "Dan gaat het dak eraf", belooft Dewy de Hoop. Er moet de komende weken nog wel hard worden gewerkt om dan ook open te kunnen.

De grote zaal is nog redelijk intact, maar de iets kleinere boerenzaal heeft geleden onder de boedelveiling. De geluidsinstallatie, het licht en de barren, alles is er met geweld uitgehaald en moet vervangen worden. Ook de barkrukken, glazen en biertappen zijn verdwenen.

In de Boerenzaal moet nog heel veel gebeuren (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)