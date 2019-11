Trucker zat 2,5 jaar vast in Frankrijk na drugssmokkel, maar is nu terug op 'oale groond'

Trucker Jan van Erkelens is na Franse 'ballingschap' weer terug in zijn vertrouwde Enschede (Foto: RTV Oost)

Er zijn twee dingen die hij nog weleens mist: die lekkere Franse wijn en dat behaaglijke mediterrane klimaat. Want die kou is toch wel weer even wennen nu trucker Jan van Erkelens sinds kort weer terug is op oale groond. Nadat hij indertijd werd gepakt met een partij drugs in zijn vrachtwagen bracht de geboren Tukker ruim tweeënhalf jaar door in Franse 'ballingschap'. Momenteel geniet hij met volle teugen van 'zijn' Enschede: "Vrijheid is onbetaalbaar."

Hij woont in een piepklein kamertje en moet rondkomen van een uitkering, maar voelt zich niettemin de koning te rijk. Hij is terug in Twente. Al kan Jan van Erkelens (66) het boek van het bizarre Franse avontuur nog niet helemaal sluiten. Hem hangt namelijk mogelijk nog een rechtszaak boven het hoofd.

Vrijheid is onbetaalbaar Trucker Jan na drugssmokkel na 2,5 jaar terug in Enschede

Cannabis

Van Erkelens werkte jaren in loondienst, maar was net voor zichzelf begonnen toen hij medio 2017 bij de Spaans-Franse grens met zijn vrachtwagen naar de kant van de weg werd gedirigeerd. Zijn lading: aardappelen en - keurig verpakt in kisten - twee elektromachines.

In de gesealde kisten ontdekte de Franse douane 1.100 kilo cannabis met een straatwaarde van 7 miljoen euro. "Ik was ingehuurd door iemand die ik niet kende. Die persoon heeft zijn verhaal gedaan tegenover de Franse politie, maar verklaarde uiteraard dat hij van niets wist."

'Erin geluisd'

Van Erkelens heeft van begin af aan volgehouden dat hij niet wist wat er in zijn lading zat. Hij is er ingeluisd door drugscriminelen, zo hield hij ook tijdens de politieverhoren vol. Niettemin verdween hij in een Franse bajes.

Na een jaar werd hij weer op vrije voeten gesteld, maar moest zijn paspoort inleveren en mocht het land niet uit. Terwijl hij wachtte op een eventueel proces woonde hij al die tijd op een zolderkamertje van een dominee, die verbonden is aan de gevangenis. De leden van de kerk waar Van Erkelens is aangesloten, de Lasonderkerk in Enschede, staken intussen financieel de helpende hand toe.

Alles kwijtgeraakt

Een paar weken geleden kreeg Van Erkelens ineens te horen dat hij terug mocht naar Nederland om daar verder te wachten op een mogelijke rechtszaak. "Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee waarom ik terug mocht."

Maar hij liet het zich geen tweede keer zeggen, waarop hij spoorslags afreisde: terug naar Enschede. In de tussentijd was hij echter in zijn vaderland alles kwijtgeraakt. Zijn huis, en ook zijn bedrijf was opgedoekt.

'Eeuwig dankbaar'

"Ik woon hier nu in een kamertje, waar eigenlijk maar net een bed in past. Maar ik heb een uitkering en red me wel. Het wachten is nu op een huisje."

De leden van de Lasonderkerk hebben in de tussentijd al een complete inboedel voor Van Erkelens geregeld. "Deze mensen hebben zó ongelooflijk veel voor mij gedaan. Ik ben ze eeuwig dankbaar."

'Onschuld aantonen'

Begin volgend jaar hoort hij of hij zich eventueel alsnog voor de Franse rechter moet verantwoorden. "De procureur, zeg maar de Franse officier van justitie, moet dat beslissen. En ja, dan ga ik terug. Want voor mij is dit een principekwestie. Ik ben onschuldig en ben van plan dat aan te tonen."

Hij vervolgt: "En mocht het toch verkeerd gaan? Ik heb al zolang vastgezeten dat, wanneer ik onverhoopt tóch mocht worden veroordeeld, ik er vanuit ga dat ik niet terug hoef naar de gevangenis."

Terug 'op de vrachtwagen'? Hij piekert er niet over. "Dat zou ik niet meer kunnen. Ik zou echt ieder pakje dat ik moet vervoeren open scheuren. Na wat me is overkomen, vertrouw ik niets of niemand meer."

Schadeclaim

Als de Franse justitie besluit om hem niet te vervolgen, overweegt hij een schadeclaim in te dienen. "Maar de geestelijke schade die ik heb opgelopen, is met alle geld in de wereld niet te vergoeden. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat ik mijn vrijheid terug heb, die is niet te betalen."