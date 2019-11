Bezoekerscentrum in de Weerribben krijgt hoogwaardige opvolger: "Het gebied verdient dit"

Staatsbosbeheer was van plan het buitencentrum in Ossenzijl per 1 januari 2020 te sluiten. Het houten gebouw is in slechte staat en voor opknappen is geen geld. Hans van de Beek van Staatsbosbeheer is blij dat er nu toch een doorstart komt. "Toeristen kunnen hier zien hoe bijzonder het landschap is. Het gebied verdient het."

Toerisme stimuleren

Ook de gemeente wil graag aan de slag aan de noordkant van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het nieuwe centrum kan een boost geven aan het toerisme in de regio, denkt wethouder Bram Harmsma. "We willen graag dat toeristen langer in onze regio blijven. Het nieuwe bezoekerscentrum is een goede manier om dat te stimuleren."

De Kluft, nu nog buurman van het buitencentrum, wil ook de mogelijkheden om te overnachten uitbreiden. Nu kan je er alleen kamperen. Dat alles moet wel gebeuren op een duurzame manier, en met respect voor de natuur, benadrukt Harmsma.

Ambitieus

De ambitie ligt hoog. Het nieuwe centrum moet de toegangspoort zijn van het waterrijke gebied, het toerisme versterken en tegelijk Giethoorn en omgeving wat ontlasten, en dat met internationale allure. Hans van de Beek van Staatsbosbeheer ziet hier wel kansen voor. "Ik ben ervan overtuigd dat we er met gezamenlijke inzet een plek van iconische waarde van kunnen maken."

De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Wanneer het bezoekerscentrum nieuwe stijl er gaat komen, is nog niet duidelijk.