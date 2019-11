Eigenaresse café De Hete Brij in Zwolle totaal verrast met winst 'Beste kroeg van Overijssel'

Des te meer reden voor een groot feest gisteravond. "Het werd erg gezellig ja", zegt ze lachend. "Natuurlijk is het dan groot feest. Je doet dit met z'n allen. Het team is zo ontzettend belangrijk."

"We zitten in een geweldige stad hier, ik kan met de gasten lezen en schrijven. Zij maken de kroeg, daar begint het." Maar waar is Elles dan het meest trots op? "Op het team! Zij houden mij scherp en zorgen dat alles piekfijn is. Als ik soms denk dat er iets in de kroeg moet gebeuren, hebben zij het al geregeld."

Elles Hetebrij totaal verrast met winst ‘beste kroeg van Overijssel’ (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Lat ligt hoog

De winst als beste kroeg van Overijssel is voor Elles dus de tweede keer op rij, en dat legt de lat voor volgend jaar weer een stukje hoger. "Ik zie nog wel kansen. Soms zijn we bijvoorbeeld net iets te laat met het aansteken van een kaarsje, zulke kleine dingetjes. Misschien moeten we de vloer wel een keer schuren? Ach nee, dat is ook niet nodig", sluit Elles af.

Prijs

De Hete Brij werd verkozen tot beste kroeg van Overijssel door horecavakblad Misset Horeca. De prijs werd gisteravond uitgereikt. Landelijke eindigde de Zwolse kroeg als zevende. Niet alle kroegen doen mee aan de verkiezing, inschrijving tegen betaling is namelijk een voorwaarde om deel te nemen. Bij deelname komen er verschillende 'mystery guests' om de kroeg te beoordelen, die uiteindelijk een eindrapport presenteren.