Ommer boeren zetten zich wel degelijk in voor natuur

"Dat deden de boeren altijd al. En nee, ik ben geen boswachter", lacht oud-bestuurslid Wim van der Heide. Vroeger had hij een intensieve varkenshouderij. Nu hij met pensioen is, beheert hij een landgoed. "Door te leren van de natuur, had ik geen vliegen meer in de stal. Gif werd overbodig. Ook schurft kregen mijn varkens niet meer."

Rangorde

Op het veld achter zijn huis staan duizenden uitgebloeide bloemen. Het is winter, maar de zadendozen en spinnenwebben met gevangen waterdruppels zorgen ervoor dat het ook nu een plaatje is. "Wat wij in Nederland doen met de natuur, is hetzelfde wat een boer doet. Wij bepalen de rangorde, welke plant of welk dier er hoort te zijn. Echte natuur is er niet meer."

Mensenhouderij

Hij vergelijkt de intensieve veehouderij met onze samenleving. "Wij mensen leven in een intensieve mensenhouderij. Wij leven niet meer in de natuur, maar creëren een eigen microklimaat met luxe voorzieningen."

Natuurbeheer

"Boeren zijn heel hun leven lang al bezig met de natuur. Onze natuurvereniging heeft altijd tussen de honderd en tweehonderd leden gehad, allemaal uit de omgeving van Ommen. En dat zijn allemaal boeren."

Ommer Marke

De vereniging heeft door de jaren heen zo'n 25 grote projecten aangelegd. Van helofytenfilters, waarmee boeren hun eigen water zuiveren, tot kilometers aan beplantingsprojecten. "En niet alleen voor boeren, ook bij burgers en campings helpen we met de natuur."

In het filmpje hieronder laat Van der Heide een paar voorbeelden zien.

Samenwerking

De Ommer Marke zoekt bij de projecten samenwerking met natuurorganisaties, gemeentes en het ministerie. En die samenwerking is belangrijk. Op dit moment lopen er projecten met nestkasten en compostering. "Maar het mooiste project van deze eeuw, vind ik de boerenwinkel in Ommen, waar de burger de producten direct van de boer koopt." Daar leert de burger echt het belang van de boer kennen.