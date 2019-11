Zoon Almelose verdachte in megastrafzaak gaat belangrijke stukken halen in Spanje (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De 16-jarige zoon van Henk B. uit Almelo vliegt morgen naar Spanje. Hij gaat in Marbella belangrijke stukken ophalen die van groot belang zijn in de strafzaak tegen zijn vader die verdacht wordt van een serie van oplichtingen in Nederland en Spanje. De stukken zijn daar blijven liggen na zijn aanhouding.

Dat zei hij vandaag tijdens de tweede dag van het strafproces tegen hem in de rechtbank Almelo. De rechtbank heeft zeker vier dagen uitgetrokken voor de zaak waarin ook zijn echtgenote (51) en schoonvader (75) terecht staan.



Geluidsopname

Deze tweede zittingsdag werd dinsdag mysterieus afgesloten, met het beluisteren van een geluidsopname achter gesloten deuren. Uit het gesprek moet volgens de verdachte blijken dat een zekere prinses Claire Victoria Hugo Windsor bereid was om hem met zes miljoen te 'backen' bij zijn bedrijf 'Wijkopenuwdroomhuis'.

De Almeloër zou de prinses in 2003 ontmoet hebben bij een winkelcentrum in Marbella. "Ze sprak ons aan en we zijn goed bevriend geraakt", vertelde de verdachte gisteren tegen de rechtbank in Almelo.

Zijn advocate Maaike Goris wilde na het beluisteren niet veel meer zeggen. "Het beluisterde gesprek ging inderdaad tussen cliënt en een mevrouw met een mooie naam, maar ik kon er weinig chocolade van maken. Er werd wel gesproken over zes miljoen."

Wie de genoemde prinses is, volgens B. iemand met een Italiaans en Amerikaans paspoort, blijft onduidelijk. Een uitgebreide zoektocht op het internet leverde geen hits op.



'Overleg op de gang'

De advocate wordt tijdens het bespreken van de verdenkingen veelvuldig geraadpleegd tijdens de zitting, vooral op het moment dat er lastige vragen te beantwoorden zijn. Tot nu toe vroeg hij de rechtbank zeker zes keer om hem te excuseren voor een gesprek onder vier ogen buiten de rechtszaal.



De 50-jarige B. gaf bij de aanvang van de rechtszaak aan dat hij vanuit zijn beleving zo goed mogelijk antwoord wilde geven op de vragen. In de praktijk is 'verschoningsrecht' een veelgehoord woord wanneer hij lastige vragen krijgt.

B. doelt met het verschoningsrecht op een recht dat een verdachte of getuige heeft om niet te antwoorden op vragen van rechters als hij daarmee zichzelf of familieleden zou kunnen belasten. Het beroep op dit recht laat vele vragen onbeantwoord.

Oplichting

De verdenking tegen hem is opgesplitst in twee dossiers, Bosrietzanger 1 en 2 genoemd. Dinsdag werd deel twee behandeld, een oplichting rond de aankoop van restaurant South Beach in Marbella, faillissementsfraude rond het bedrijf Uw Advies B.V. en valsheid in geschrifte voor een Spaanse rechtbank.



Volgens het Openbaar Ministerie haalde de verdachte met slinkse smoezen een familievriend over om hem zo'n 105.000 euro te lenen en te investeren in de aankoop van een restaurant. De koop ging niet door en de familievriend moest uiteindelijk afscheid nemen van zijn leven onder de Spaanse zon. Hij keerde berooid terug naar Nederland.

Geen geld

Voordat het zover was, spande de man een rechtszaak in Spanje aan tegen de verdachte. Die werd in die zaak veroordeeld tot het overmaken van in ieder geval een voorschot van 15.000 euro op een speciale rekening van de rechtbank.

Na die beslissing zou B. een overschrijving vervalst hebben, waarmee hij aantoonde dat het geld daadwerkelijk was overgemaakt. Het tegendeel bleek waar. B. had geen geld meer, erkende hij. De verdachte reisde meteen daarna naar Nederland "om geld te regelen". Zover kwam het niet, omdat hij inmiddels op de opsporingslijst stond en tezamen met zijn vrouw werd opgepakt.



B. stond al eerder op een opsporingslijst vanwege de verdenking van faillissementsfraude. De curator in die zaak constateerde dat B. niet alleen geld uit de failliete boedel haalde, maar ook in gebreke bleef bij het leveren van informatie.

Voorschot op kosten

Het OM verdenkt B. ook van fraude rond het bedrijf Property Invest B.V.. Het bedrijf zou huisverkopers hebben opgelicht door ze benaderen als potentiële koper, te vragen om een voorschot op de kosten om vervolgens niets meer van zich te laten horen. B. ontkent.



De strafzaak gaat donderdag verder. Dan komen de vorderingen van de gedupeerden aan bod en de persoonlijke omstandigheden van de Almeloër. Volgende week maandag volgen de strafeisen en het pleidooi van de advocaten.