Europarlementariër Agnes Jongerieus verrast stakers ziekenhuis MST met gebak

Ook in het MST-ziekenhuis in Enschede gaat morgen gestaakt worden voor een betere cao. Om de stakers te ondersteunen, bracht PvdA-Europarlementariër en voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius vanmiddag gebak naar het ziekenhuis. "Het is heel bijzonder dat er gestaakt wordt in de ziekenhuizen. Ze moeten weten dat onze partij achter ze staat en eigenlijk heel Nederland ook."

Op het gebak staat de tekst #HartjeZorg. Jongerius was op een conferentie in Enschede en besloot om het MST te verrassen met gebak. "Dit is een goed ziekenhuis met goede mensen", was haar indruk. Ze kwam samen met de lokale PvdA-fractie. "We willen laten zien dat we hart hebben voor de zorg. Het is een kwestie van extra budget vrijmaken, want het is nodig."

Ludieke acties

Sabine van het Bolscher van het MST nam het gebak in ontvangst. In het ziekenhuis draaien de afdelingen endoscopie, gipskmaer, hartkatheterisatie, hartfunctie en de OK een zondagsdienst. "We hebben allerlei ludieke acties bedachte, zoals een rollatorrace in het atrium", vertelt ze.

Ook is er een race wie het snelste ziekenhuisbedden kan opmaken en zullen medewerkers van de longafdeling een actielied gaan zingen. Van het Bolscher zingt zelf ook mee. "Haha, nee ik ga nog geen refrein zingen. Dat bewaar ik voor morgen."

Barista

Voor personeel en bezoekers is er door de raad van bestuur van het MST een barista geregeld, zodat zij kunnen genieten van een kopje koffie. "Het is belangrijk dat er wat gaat gebeuren." Het gebak is in ieder geval dankbaar in ontvangst genomen. "We weten niet hoeveel collega's deze kant opkomen, maar het zal zeker smaken."