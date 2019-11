Wat vind jij: Ik vind het lastig om over mijn salaris te onderhandelen

De loonkloof tussen mannen en vrouw wordt weer groter, blijkt uit onderzoek. Bij een vorig onderzoek in 2017 was de loonkloof nog vijf procent. Nieuw onderzoek wijst uit dat die kloof is gegroeid naar bijna acht procent.

Het is onbekend wat precies de reden is. Het kan ermee te maken hebben dat vrouwen het moeilijker vinden om over hun salaris te onderhandelen.

Vandaag praten we daarom over salarisonderhandelingen. Vind jij het moeilijk om te doen? Of grijp je iedere kans aan om je loon te verhogen? Praat met ons mee. In de reacties of op Facebook.