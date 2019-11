Wie gun jij een kerstboom?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Met lekker eten, cadeaus en .... een mooi opgetuigde kerstboom! Ben je dol op die gezellige kerstsfeer, maar lukt het dit jaar niet om een kerstboom in huis te halen of is het dit jaar financieel niet mogelijk? Of wil jij iemand een hart onder de riem steken en diegene verrassen met een boom vol lichtjes en ballen? Laat het ons dan weten, want iedereen verdient een beetje gezelligheid met kerst!