Internationals: Aburjania verliest van Kroatië, Amissi tegenover Ziyech

Bij de laatste EK-kwalificatieduels kwam namens de Overijsselse clubs niemand in actie. FC Twente-middenvelder Haris Vuckic verloor met Slovenië bij Polen (3-2), maar bleef op de bank. Vorige week maakte hij na zeven jaar zijn rentree in het nationale elftal. Zijn teamgenoot Giorgi Aburjania speelde dinsdag wel negentig minuten bij Georgië dat met 2-1 verloor van verliezend WK-finalist Kroatië (2-1) in een oefenduel.

Oranje onder-20

Justin Hoogma zag dinsdag vanaf de bank toe hoe Jong Oranje in de blessuretijd een 2-1 zege op Engeland wist te boeken. De verdediger uit Oldenzaal stond vorige week tegen Gibraltar (6-0) nog wel in de basis, maar werd nu op de bank gehouden door bondscoach Erwin van der Looi.

Oranje onder-20 speelde vriendschappelijk tegen Frankrijk en verloor met 2-1. Godfried Roemeratoe (FC Twente) en Navajo Bakboord (Heracles Almelo) stonden beiden in de basis. Joel Latibeaudiere (FC Twente) won vanavond met Engeland Onder 20 van Ijsland met 3-0.

Mohamed Amissi

In de strijd om een ticket voor de Africa Cup kwam ook nog Heraclied Mo Amissi in actie. De 19-jarige aanvaller wacht nog op zijn debuut in de eredivisie, maar mocht wel negentig minuten meedoen in een thuiswedstrijd tegen Marokko (0-3) waar onder meer Hakim Ziyech in de basis stond. Zaterdag komen die twee spelers elkaar weer tegen als de eredivisie verder gaat met Ajax-Heracles Almelo.