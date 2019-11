Integriteitsexpert hoort Staphorster bestuurders die worden beticht van vriendjespolitiek

De gemeente Staphorst is in rep en roer na een afscheidsinterview van voormalig wethouder Bert Krale van het CDA dat zaterdag in de Stentor verscheen. Krale beticht zijn voormalige collega Lucas Mulder (SGP) onomwonden van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en regelingen misbruiken om vrienden te bevoordelen. Ook bij RTV Oost bleef hij bij zijn aantijgingen. Krale stapte in juni op. Hij was vijf jaar wethouder.

'Geschokt'

Segers laat een onafhankelijk expert komen, omdat hij ook vindt dat er beschuldigen jegens hemzelf zijn geuit. Na dit ‘horen’ komt er volgens de burgemeester vrijwel zeker een onafhankelijk onderzoek, want daarvoor zijn de zaken te ernstig. Ook de gemeenteraad drong aan op een dergelijk onderzoek. De raad toonde zich geschokt over de beschuldigingen. Bert Krale lichtte naar eigen zeggen de raad begin juli uitvoerig in over zijn bevindingen. Volgens de ex-wethouder was de raad dus op de hoogte.

De SGP had het zelfs over ‘stank voor dank’ na de moeite die het uitgedunde college zich getroostte om alle taken op te pakken. Ook de ChristenUnie noemde de beschuldigingen, niet gestaafd door bewijzen, schadelijk.

Bedrijfsgrond

Krale noemt twee voorbeelden van vriendjespolitiek van zijn voormalige SGP-collega. “Hij heeft bevriende ondernemers getipt dat er bedrijfsgronden op de Esch IV te koop zouden komen. Die ondernemers, veelal afkomstig uit dezelfde kerk, kochten veel gronden op. Ondernemers die al lang op een lijst stonden, visten achter het net.” Volgens Krale loopt Staphorst hierdoor veel geld mis.

Een ander voorbeeld is de Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS). Het is een systeem dat in Staphorst werd bedacht. Burgers kunnen op die manier veel sneller een vergunning krijgen. Volgens Krale misbruikte Mulder het systeem om vrienden te bevoordelen, zodat dingen wel konden die eigenlijk over het randje waren.

'Geen onregelmatigheden'

Segers heeft meteen na het interview een eerste schouw laten uitvoeren naar de grondverkoop op de Esch IV. Daaruit kwamen volgens hem geen onregelmatigheden naar voren. “Er is gehandeld volgens de richtlijnen die wij hebben afgesproken.” Volgens de burgemeester zijn die grondverkopen nooit eerder in het college besproken en dat er mogelijk onvolkomenheden zouden zijn, was niet bekend. “Wij moesten dit uit de krant vernemen.” Over EPOS uitte Krale geen concrete gevallen.

Segers vertelde in de gemeenteraad dat de afgelopen dagen zeer emotioneel waren. “Ook voor de families en vrienden van de betrokkenen en ook voor onze medewerkers. Soms wordt ook hun integriteit in twijfel getrokken en dat is pijnlijk.”

Samenwerking

Volgens Segers wordt er nu zeer goed en constructief samenwerkt in het college. Hij gaf de wethouders Mussche en Mulder een pluim, omdat ze na het vertrek van Krale daadkrachtig zijn portefeuille oppakten om de gemeente bestuurbaar te houden. “Ik heb daar respect voor en ik dank ze daarvoor.”

Segers riep op om de feiten af te wachten en niet mee te doen met zinnen als: ‘ik heb gehoord dat’. “Dan ben je bezig met schade toebrengen. Alleen op basis van feiten mogen wij oordelen. Ik vind integriteit van het grootste belang. Feiten moeten boven tafel komen. Als beschuldigingen niet waar blijken te zijn, zijn excuses op z’n plek”, aldus Segers.